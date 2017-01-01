15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Böyle jokey görülmedi, aynı anda iki ata biniyor

15 Nisan 2017 Cumartesi, 09:37
Böyle jokey görülmedi, aynı anda iki ata biniyor

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Gelişen teknoloji ile hayatımızdaki yeri geçen gün azalan atlarla yaşam Aydın'ın dağ köylerinde devam ediyor. Ulaşımdan taşımaya, toprağın işlenmesinden şenliklere kadar pek çok alanda Yörüklerin vazgeçilmezi olan ata binmek de maharet gerektirirken Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan Ömer Elbey isimli şahsın at sürüşü görenleri şaşırtıyor.
15 yaşından bu yana ekmeğini atlarla çift sürerek kazandığını ve atlara olan düşkünlüğünün küçük yaşlarda izlediği filmlerde başladığını belirten Ömer Elbey, "Küçükken en büyük hayalim iyi koşan atlarım olmasıydı. Zorunlu eğitimi tamamladıktan sonra okumak yerine bir çift at alıp hayata atıldım. Bizim yaşlardaki birçok kişinin hayalinde otomobil olur benim hayalimde hep at sürmek vardı. Çift sürerek ekmeğimi kazandığım atlarım hem işim hem de ulaşım aracım oldu. Herkes tek ata biner ama ben aynı anda iki ata birden binip sürebiliyorum. Biraz yetenek istiyor ama tehlikeli de olsa atlarla olan yaşam şeklim bana keyif veriyor" dedi.
(İK)

15.04.2017 09:45:43 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nazilli'de ana yollar engelliler için yenileniyor
YEREL

NAZİLLİ'DE ANA YOLLAR ENGELLİLER İÇİN YENİLENİYOR
Ergün; &quot;Kadın ve erkek eşitliğine 118 yıl var&quot;
YEREL

ERGÜN; "KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİNE 118 YIL VAR"
ADÜ'nün sağlık turizmi alanındaki ilk yatırımının temeli atıldı
YEREL

ADÜ'NÜN SAĞLIK TURİZMİ ALANINDAKİ İLK YATIRIMININ TEMELİ ATILDI
Aydın'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

AYDIN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Kayalıklara düşen paraşütçü 3 saatte kurtarıldı
YEREL

KAYALIKLARA DÜŞEN PARAŞÜTÇÜ 3 SAATTE KURTARILDI
Aydın'da kayıp paraşütçü alarmı
YEREL

AYDIN'DA KAYIP PARAŞÜTÇÜ ALARMI
ydınspor 1923 Menemen'den 1 puan alabildi
YEREL

YDINSPOR 1923 MENEMEN'DEN 1 PUAN ALABİLDİ
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Başkan Özakcan Kızılcaköy'de 'hayır'lı çalışmalar yaptı
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN KIZILCAKÖY'DE 'HAYIR'LI ÇALIŞMALAR YAPTI
Babasıyla birlikte atlayış yapan genç paraşütçüye ulaşılamıyor
YEREL

BABASIYLA BİRLİKTE ATLAYIŞ YAPAN GENÇ PARAŞÜTÇÜYE ULAŞILAMIYOR
Söke'de Turizm Haftası kutlamaları
YEREL

SÖKE'DE TURİZM HAFTASI KUTLAMALARI
Didim'de 'Akköy Çileğinin' tanıtımı için hasat şenliği düzenlendi
YEREL

DİDİM'DE 'AKKÖY ÇİLEĞİNİN' TANITIMI İÇİN HASAT ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ
Yüksek Yalova Güzel Sanatlar Lisesi finale yükseldi
YEREL

YÜKSEK YALOVA GÜZEL SANATLAR LİSESİ FİNALE YÜKSELDİ
Ekonomi Kulübü Aydın Teşkilatı niçin 'Evet' diyeceğini açıkladı
YEREL

EKONOMİ KULÜBÜ AYDIN TEŞKİLATI NİÇİN 'EVET' DİYECEĞİNİ AÇIKLADI
Didim'de 100 girişimci adayı sertifikalarını aldı
YEREL

DİDİM'DE 100 GİRİŞİMCİ ADAYI SERTİFİKALARINI ALDI
Buharkent'te çocuk şenliği yapıldı
YEREL

BUHARKENT'TE ÇOCUK ŞENLİĞİ YAPILDI
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı
YEREL

KUŞADASI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 5 GÖZALTI
Kruvaziyer turizmi
YEREL

KRUVAZİYER TURİZMİ

Tütün ihracatçıları kaçakla etkin mücadele istiyor
YEREL

TÜTÜN İHRACATÇILARI KAÇAKLA ETKİN MÜCADELE İSTİYOR
Aydın, Rusya'daki turizm fuarında tanıtılacak
YEREL

AYDIN, RUSYA'DAKİ TURİZM FUARINDA TANITILACAK
YSK seçmenleri kısa mesaj ile uyardı
YEREL

YSK SEÇMENLERİ KISA MESAJ İLE UYARDI
Enginar sofraların vazgeçilmezi
YEREL

ENGİNAR SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ
Anaokulu öğrencilerine ambulans tanıtıldı
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE AMBULANS TANITILDI
Aydın'ın en genç yorgancısı teknolojiye meydan okuyor
YEREL

AYDIN'IN EN GENÇ YORGANCISI TEKNOLOJİYE MEYDAN OKUYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Kız arkadaşıyla hastaneye giden Ali Bülbül ortadan kayboldu
GÜNDEM

ALİ, HASTANEDE SIR OLDU!

 1
  • 2 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?
  • 3 Yargıtay, Özgecan davasında kararını verdi
  • 4 Ünlü şarkıcı Beyoğlu'nda fena yakalandı!