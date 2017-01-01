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Hükümlüler cami temizledi



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce'de denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulan 26 hükümlü cami temizliği yaptı.

Denetimli serbestlik tedbiri verilerek cezaları infaz edilen hükümlüler kamu yararına çalışma, belli yerlere gitme konutta infaz ve eğitim- iyileştirme gibi tedbirlere tabi tutulmakta. Denetimli Serbestlik tedbirine tabi tutulan hükümlüler bu süre içerisinde kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak birçok eğitime katılmakla birlikte, meslek ve sanat edindirici kurslar, proje faaliyetleri, milli ve manevi değerleri kuvvetlendirmek adına önemli gün ve haftalar gibi etkinlikler ve sosyal sorumluluk içeren etkinliklere katılmaktadırlar. Bu etkinlikler kapsamında çevre temizliği etkinliği ile 26 hükümlü Cedidiye Camisi ve çevresini temizleyerek Düzceli vatandaşların daha hijyenik bir ortamda ibadet etme olanağı sundular. Vatandaşlarımız tarafından takdir gören bu etkinlikler yıl boyunca yapılmaya devam edilecek. Etkinlik kapsamında temizlik malzemesi desteğini ise Düzce Belediyesi sundu.

(AY)



15.04.2017 09:48:42 TSI

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