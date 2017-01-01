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Uçhisar'da, Kapadokya Tasarım Çalıştayı gerçekleştiriliyor



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Kulübü öğrencilerinin düzenlediği "Yerel'i Anlamak" temalı çalıştayların ilki olan "Kapadokya Tasarım Çalıştayı", Uçhisar Belediyesi toplantı ve düğün salonunda gerçekleştiriliyor.

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından desteklenen çalıştayın atölye çalışmalarının tamamı Uçhisar'da yapılıyor. Çalıştaya yurt dışından da öğrenciler katılım sağlıyor. 12-15 Nisan tarihleri arasında sürecek çalıştay kapsamında kent okumalarını içeren atölyelerin çıktıları 15 Nisan Cumartesi günü Argos Bezirhane'de halka açık bir panelde sunulacak.

Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin çalıştayını ziyaret eden Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan, üç gün sürecek çalıştay boyunca öğrencileri Uçhisar'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi. Mimarlık ve Tasarım Kulübü öğrencileri, desteklerinden dolayı Başkan Karaaslan'a teşekkür ettiler.

(COŞ-SK)



15.04.2017 09:50:21 TSI

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