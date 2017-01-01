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Nazilli Belediyesi 80 yıllık virane köy konağını yeniden inşa etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Dualar Mahallesi Hulki Karakaya Köy Konağı ile Muhtarlık hizmet binası Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen tören ile açılışı gerçekleştirildi.

Bu gün rahmetli olan Mahalle Muhtarı merhum Hüseyin Canlı ile mahalle sakinlerinin atıl ve kullanılmaz durumda olan muhtarlık binasını yenilenmesini Başkan Haluk Alıcık'tan istemelerinden sonra, tamamen yıkılarak Nazilli Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen Hulki Karakaya Köy Konağı ile Muhtarlık binası halkın hizmetine sunuldu. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından iki katlı kullanılmaz haldeki, depreme dayanıksız raporu bulunan muhtarlık binasının yıkımını gerçekleştirildikten sonra, toplamda 60 metrekare alanda tek katlı olarak inşa edilen yapı 75 bin TL'ye mal oldu. Bir bölümü muhtarlık bir bölümü de köy konağı şeklinde kullanılacak olan yapının Dualar mahallesinde Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen açılış törenine Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Köy Konağına ismi verilen MHP gurubundan Belediye Meclis Üyesi Hulki Karakaya ve Ailesi, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, Sivil Toplum Kuruluşu Örgütleri, Siyasi Parti temsilcileri Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ile Dualar Mahallesi sakinleri katıldı.

Nazilli Belediyesi Mehter Takımının sunumuyla başlayan törende ilk konuşmayı Dualar Mahallesi Muhtarı Ahmet Canlı yaptı. Canlı; "Nazilli belediyesi olarak mahallemize muhtarlık binası, mahalle konağı, mezarlık düzenlemesi, mahallemizin içine giden yola taş döşemesi yapılmış olup, mahallem olarak belediye başkanımız Haluk Alıcık'a çok teşekkür ederim. Bunun yanında mahallemizde 700 metrelik yola taş döşemeye ihtiyaç var. Mezarlığıma ihata duvarını acilen yapılması, mezar duvarı yola doğru yıkılmak üzere olduğundan bunların yapılması gerekmektedir. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür eder, Belediye başkanımız Sayın Haluk Alıcık'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Nazilli siyasetinin kaynağı Demirci Mehmet efenin köyüne yakışmayan 80 yıllık virane köy konağımızın yerine yenisini yaparak bu güzel eseri köyümüze kazandıran ayrım yapmadan Nazilli ve köylerine hizmet için gecesini gündüzüne katan Sayın Belediye Başkanım Haluk Alıcık başta olmak üzere, belediyemizin Fen İşleri Müdürü ve personeline emeği geçen herkesten Allah razı olsun hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca bu güzel esere belediye başkanımızın da olurunu alarak benim adıma köy defterine kayıt altına alan merhum muhtarımız Hüseyin Canlı ve eski muhtarımız Mustafa Akkaya huzurlarından teşekkür ediyorum. Mustafa Akkaya'ya sağlıklı uzun ömürler dilerken Hüseyin Canlı kardeşime Allahtan rahmet diliyorum. Ruhuna şad mekânı cennet olsun. Şuanda görev yapan muhtarımız Ahmet Canlı'ya da başarılar dilerim. Ben 10 yıl İl Genel Meclis Üyesi görevini 2 yılda Nazilli ilçe başkanı olarak Nazilli ve köylerine hizmet ettim. 3 yıldır da Nazilli ve köylerinin hizmetkârı olan sayın belediye başkanımız Haluk Alıcık'ın yanında belediye meclis üyesi olarak görev yapıyorum. Sizleri bu açılışa katıldığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür eder saygılarımı sunarım" diye konuştu.

Hizmet etmekten başka gayelerinin olmadığını hatırlatarak konuşmasına başlayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Çıktığımız bu yolda Allah bize 2009 yılında Belediye Başkanlığı nasip etti. Biz Belediye Başkanı olmadan önce de Nazilli ile ilgili kriterlerimizi ortaya koymuştuk, Nazilli'yi Üniversite Şehri yapacağız, Nazilli'yi Organize Sanayi şehri yapacağız dedik. 2009 ile 2014 yılları arasında Nazilli halkına ne söz verdiysem onların hepsini yaptım ve üzerine söz vermediğim daha farklı işleri de yapan bir kardeşinizim. Biz hizmet için buradayız. Allah rızası için hizmet yapıyoruz. 6 tane Cami yapacağım dememişim, 6 tane köprü yapacağım dememişim, o kadar Parke Taşı döşeyeceğim dememişim Bunların hepsini yapıp Devletimizin hizmetine sunmuşuz, bunlar bizim seçim vaatlerimizin içerisinde olmayan şeyler ama biz yapmışız. Şimdi bir kitapçık hazırlatmaya karar verdik. Bu güne kadar yaptığımız tüm hizmetler bu kitapta yer alacak. Vaad ettiklerimiz vad etmeyip de yaptıklarımız yer alacak. Bir zamanlar Aşağı Nazilli'ye kimse dönüp bakmazken biz oraba başlattığımız kentsel dönüşüm ile orayı bambaşka bir çehreye kavuşturduk. Şimdi de bu uygulamayı eski sanayi sitesinde yapacağız. Bunu TOKİ marifeti ile yapacağız. Buranın kararı Bakanlar kurulundan çıktı. Bunun yanında Nazilli'nin aş ve iş derdine çare olması için 2. Organize sanayi genişleyecek. Böylelikle daha çok işletme daha çok fabrika bura kurularak Nazilli'nin iş aş derdine çare olacak. 230 dönümlük Sümerbank alanı Nazilli Belediyesinin oluyor. Burada OTDÜ'den sonra en büyük kampus alanını yaratacağız. Dandalaz Barajının suyu Nazilli için 4 metre daha yükseltiliyor. Nazilli su sorunu diye bir sıkıntı yaşamıyor, yaşamayacak da. Yapmak istediğim bir projem daha var. En büyük hayallerimden biri bu. Büyük bir kent meydanı. 5 Eylül okulunun olduğu alan ve hemen karşısında yer alan Ali Molla İş hanı da dahil Ahmet Şensan Kültür Merkezine kadar uzanan bir kent meydanı. Düşünsenize böyle bir alanı. Ben bunları düşündükçe heyecanlanıyorum" dedi.

Dualar Mahallesinde gerçekleştirilen hizmetler hakkında da konuşan Alıcık Muhtar Ahmet Canlı'nın belirttiği eksikleri notları arasına aldığını ifade ederek Daire Müdürlerine gerekenlerin yapılması konusunda oracıkta talimatlarını verdi. Dualar Mahallesi sakinlerine de Çok değerli bir hizmet adamı olarak nitelendirdiği Belediye Meclis Üyesi Hulki Karakaya'nın ismini vermelerinden dolayı teşekkür etti. Bu memlekete hizmet vermiş olan değerli şahısların adlarını yaşatmanın önemine vurgu yaparak; "Hulki ağabeyimiz çok değerli bir şahsiyet. Bu güne kadar Nazilli'mize ve köylerine çok büyük hizmetleri ve katkıları olmuştur. Ben kendisini çok seviyorum. Biliyorum ki bu halk da onu çok seviyor. O her türlü övgüye layık bir insan. Allah ondan razı olsun. Mehmet Öztekin abimizden sonra Hulki abimizin de ismini yaşatacak bir mekâna vermenin gururunu yaşıyorum. Şimdi sırada Çetin Dağlı abimiz kaldı. İnşallah onunda adına layık bir mekânda yaşatacağız" diye konuştu.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık son olarak birlik ve beraberlik mesajları vererek "Bu vatana sahip çıkalım, İslam'ın bayraktarlığını yapan necip bir milletin evlatlarıyız biz. Bu vatan için elini taşın altına koyanlara sahip çıkalım. Her birimiz belediye başkanı olabiliriz, siyasetçi olabiliriz, öğretmen olabiliriz. Ancak bunlara bir vatana sahipsek olabiliriz. Bunun için bu vatanın sevdalıları olarak bu vatana sahip çıkacağız, bundan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Açılış duasını Şükrü Canikli hocanın okumasından sonra açılış kurdelesi kesildi. Açılışta sonunda misafirlere pilav tavuk ikram edildi.

(MB-Y)



15.04.2017 09:50:58 TSI

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