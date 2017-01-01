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Lise öğrencileri organik gübre üretti

15 Nisan 2017 Cumartesi, 09:49
Lise öğrencileri organik gübre üretti
Lise öğrencileri organik gübre üretti
- Öğrencilerin üretiği organik gübre ilk kez belediyenin yeşil alanında kullanıldı

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke Kaymakamlığı ile Söke Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen "Temiz Çevre, Sağlıklı Yaşam Projesi" kapsamında öğrenciler tarafından organik gübre üretildi.

Söke'de lise öğrencilerinin hazırladığı organik gübre üretimi projesinde danışman öğretmenlerin yanı sıra 20 kişilik öğrenci grubu görev aldı. Söke Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçelerinde oluşturulan çukurlarda okulların yemekhanelerinden elde edilen organik atıklar toplanıyor. Çukurlarda sıkıştırma yöntemiyle bekletilen organik atıklar, organik gübreye dönüştürülüyor.

Elde edilen organik gübreler bitkilere can vermeye başladı. Gübrelerin kullanımı için Söke Sağlık Meslek Lisesi bahçesinde organik üretim sahası oluşturuldu. Bu alanda sebze fideleri yine okul öğrencileri tarafından dikilirken, bu fidelere yine okul öğrencileri tarafından üretilen organik gübre kullanıldı. Söke Belediye tarafından Cumhuriyet Mahallesi Okul Sokakta oluşturulan yeşil alana da ağaç fidanları dikildi. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ın da katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikimine organik gübre üreten Sağlık Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri de katıldı.

Dikilen fidanlara organik gübre atıldı.
Öğrenciler tarafından üretilen gübrenin belediye yeşil alanında kullanılmasının ayrı bir anlam ve önem taşıdığını söyleyen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; "Daha yeşil bir Söke hedefimize adım yaklaşıyoruz. Son 15 gün için 100'ün üzerinde ağaç dikimi gerçekleştirdik. Atıl olan alanlarımızın tamamını yeşil alanlar olarak değerlendirmek istiyoruz. Bugünkü etkinliğimize kendi üretimleri olan gübrelerle katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Örnek olmak istiyorlar
Söke Fatma Tüzzehra Orhun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Turgut Şimşek, öğretmenler İlkay Örnek, Figen Edinsel, Aysun Üyükuş, Mehmet Avcı, Erol Dursun, Zeliha Yurtsever, Nahide Çelik, Sayime Ün çetin, Fahriye Kurt ve 20 öğrenci tarafından yürütülen proje başarıya ulaştı.
Örnek çevre projesini geliştirmeyi ve örnek olmasını arzu ettiklerini belirten proje yürütücülerinden Figen Edinsel; "Çukurlarda biriktirdiğimiz organik atıkları compost gübreye dönüştürdük. Üretitiğimiz gübreyi değerlendirmeye başladık. Projede 20 kişilik öğrenci grubu bugün genişleyerek 150 kişiye çıktı. Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de projemize destek veriyor. Organik atıklar değerlendirildiği gibi, geri dönüşüme de büyük katkı sağlıyoruz" diye konuştu.
(LT-MB-Y)

15.04.2017 09:57:42 TSI
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