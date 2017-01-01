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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Ormanlarında bakım çalışmaları devam ediyor

15 Nisan 2017 Cumartesi, 09:51
Ormanlarında bakım çalışmaları devam ediyor
Ormanlarında bakım çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Kilis ormanlarında yapılan bakım çalışmalarını yerinde denetledi.
Kilis Orman İşletme Müdürü Cesim Karadağ, Ormanların kuruluşundan itibaren daha kaliteli ağaçların gelişebilmesi açısından belirli periyotlar halinde ormanlarda seyreltme çalışmaları yapıldığını ifade ederek, "Kötü gelişim yapmış ağaçlar sahadan çıkarılmakta ve daha kaliteli ağaçların yetişmesine ortam hazırlanmaktadır. Bu kapsamda Kilis'te her yıl ortalama 5 bin dönüm ormanlık alanda bakım çalışmaları yapılıyor.Bu sayede ormanlar daha bakımlı hale gelirken aynı zamanda elde edilen odun emvalleri ise piyasaya sürülerek milli ekonomiye kazandırılmaktadır. Bu kapsamda 2017 yılı programında bulunan orman üretim sahalarını denetleyen Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İşletme Pazarlama Şube Müdürlüğü, göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü işletme müdürü, işletme şefi ve orman muhafaza memurlarına teşekkürlerini iletiyorum" dedi.
(MAD-OE-Y)

15.04.2017 09:58:48 TSI
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