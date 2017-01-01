15 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kitap kurtları ödüllendirildi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 09:54
Kitap kurtları ödüllendirildi
Kitap kurtları ödüllendirildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.
İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hüseyin Kara, öğrencilerin kitap okuması ve kütüphaneyi kullanmaları için teşvik ettiklerini ifade ederek, "Mart ayı içerisinde en çok kitap okuyan, İl Halk Kütüphanesinde 14 kitap okuyan Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Deliçay, Çocuk ve Gençlik Kütüphanesinden 41 adet kitap okuyan, Cumhuriyet Orta Okulu öğrencisi Makbule Dellal'ı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi teşvik etmek için Aile boyu sinema bileti ve kitapla ödüllendirildik" dedi.
(MAD-OE-Y)

15.04.2017 10:02:50 TSI
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