YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kitap kurtları ödüllendirildi

Kitap kurtları ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis'te en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hüseyin Kara, öğrencilerin kitap okuması ve kütüphaneyi kullanmaları için teşvik ettiklerini ifade ederek, "Mart ayı içerisinde en çok kitap okuyan, İl Halk Kütüphanesinde 14 kitap okuyan Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Deliçay, Çocuk ve Gençlik Kütüphanesinden 41 adet kitap okuyan, Cumhuriyet Orta Okulu öğrencisi Makbule Dellal'ı tebrik ediyorum. Öğrencilerimizi teşvik etmek için Aile boyu sinema bileti ve kitapla ödüllendirildik" dedi.

(MAD-OE-Y)



15.04.2017 10:02:50 TSI

NNNN

