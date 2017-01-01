15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Selami Şahin Kahramanmaraşlıların konuğu olacak

15 Nisan 2017 Cumartesi, 10:01
Selami Şahin Kahramanmaraşlıların konuğu olacak
Selami Şahin Kahramanmaraşlıların konuğu olacak
- Şahin, unutulmaz şarkıları ile Piazza'da sahne alacak

(Fotoğraflı)

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Fantezi müziğin güçlü sesi Selami Şahin, 21 Nisan Cuma günü Kahramanmaraş'ta hayranlarına müzik ziyafeti yaşatacak.
Geçtiğimiz yıl 50'inci sanat yaşını kutlayan usta sanatçı Selami Şahin, Kahramanmaraşlıların konuğu oluyor. Unutulmaz şarkıları ve keyifli sahne şovlarıyla yıllara meydan okuyan Selami Şahin, 21 Nisan Cuma günü Kahramanmaraş Piazza AVM'de sahne alacak.
"Alışmak Sevmekten Daha Zor Geliyor", "Özledim", 'Ben Sevdalı Sen Belalı" ve "Seninle Başım Dertte" gibi unutulmaz aşk şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Selami Şahin, saat 22.00 itibariyle Kahramanmaraşlılara müzik ziyafeti yaşatacak.
(ELF-Y)

15.04.2017 10:09:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
Başbakan Yardımcısı Kaynak:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK:
Kahramanmaraş'ta üzerine televizyon devrilen bebek öldü
YEREL

KAHRAMANMARAŞ'TA ÜZERİNE TELEVİZYON DEVRİLEN BEBEK ÖLDÜ
Şehit Niyazi Ergüven Kütüphanesi açıldı
YEREL

ŞEHİT NİYAZİ ERGÜVEN KÜTÜPHANESİ AÇILDI
Başbakan Yardımcısı Kaynak Kahramanmaraş'ta
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK KAHRAMANMARAŞ'TA
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ünal:
YEREL

ESKİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ÜNAL:
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 Bakın nereliymiş...
  • 3 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?
  • 4 Ortalığı karıştıran sözler