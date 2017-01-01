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Siirt'te 500 hatmi şerif duası yapılacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas, Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl yapılacak etkinliklerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Müftü Arvas, Sancaklar Vakfı Sponsorluğu ile organize edilecek etkinliklerinin bu yıl da dolu dolu geçeceğini dile getirdi. İlk etkinliğin 17 Nisan Pazartesi günü Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı (TÜRGEV) Konferans Salonu'nda lise ve ortaokullar arasında şiir ve okuma yarışmasında dereceye girenlere yönelik ödül töreniyle başlayacağını aktaran Müftü Arvas, açık ve kapalı cezaevlerinde özel programlar da tertipleneceğini aktardı. Arvas, "18 Nisan Salı günü açık ve kapalı cezaevlerinde özel programlarımız olacak. 19 Nisan Perşembe günü anaokul ve ilkokullara yönelik 'Peygamberimizi Öğreniyoruz' Hüseyin Goncagül programı düzenlenecek. Aynı gün çeşitli ülkelerden ilimize gelen mültecilere kutlu doğum aşı verilecek. Ensar ve muhacir kardeşliği şiarıyla özellikle Suriye ve değişik ülkelerden ilimize göç eden muhacirlere yemek ikramı yapılacak. Yine aynı gün saat 16.00'da Sancak Çarşı Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunacak ve kuran kurslarında okunan 500 hatmi şerifin duası yapılacak. 20 Nisan günü devlet hastanesi ziyaret edilerek, yeni doğan bebeklere çeşitli hediyeler verilecek. Etkinliklerin ana programı 21 Nisan Cuma günü 14 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda 63 mülteciye elbise ve gıda on engelli vatandaşa da akülü araç verilerek sürdürülecek. Grup Dergah ve Prof. Dr. Zekeriya Güler tarafından vatandaşlara hitap edilecek. 23 Nisan Pazar günü ise Ensar Camisi'nde sabah namazı buluşması, 24 Nisan pazartesi günü saat 13.30'da kadınlara yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı Daire Başkanı Sedide Akbulut'un katılımıyla Türkiye Gençlik ve Eğitim Vakfı'nda (TÜRGEV) konferans düzenlenecek. Etkinlikler 25 Nisan Salı günü kültür merkezinde yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erecek. Yani bu yıl da etkinlikler dolu dolu geçecek" dedi.

Müftü Arvas daha sonra basın mensuplarına, Peygamber Efendimizin hayatını anlatan bir kitap ve etkinliklerin yapıldığı bir tanıtım broşürü verdi.

(MND-AKK-Y)



15.04.2017 10:18:27 TSI

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