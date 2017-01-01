YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hibrit IPL epilasyon cihazı '2017 Güzellik ve Bakım Fuarında' tanıtıldı

Hibrit IPL epilasyon cihazı '2017 Güzellik ve Bakım Fuarında' tanıtıldı



(Fotoğraflı)

ADANA (İHA)  Yeni nesil hibrit IPL epilasyon cihazı '2017 Güzellik ve Bakım Fuarında' tanıtıldı.

Türk mühendislerin bulduğu Epilice Hibrit IPL Teknolojisi, 6-9 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda düzenlenen '2017 Güzellik ve Bakım Fuarında' ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Vortex ve VortexPro IPL Platformunun son ürünü olan ve -5 dereceye kadar güçlü soğutması olduğu için konforlu epilasyon imkanı sunan cihaz, safir filtre teknolojisi ve gövde yansıtma tasarımı sayesinde epilasyon yapılan bölgeye maksimum odaklanma sağlıyor.

(UMT-Y)



15.04.2017 10:20:30 TSI

NNNN

