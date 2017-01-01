Hibrit IPL epilasyon cihazı '2017 Güzellik ve Bakım Fuarında' tanıtıldı
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ADANA (İHA) Yeni nesil hibrit IPL epilasyon cihazı '2017 Güzellik ve Bakım Fuarında' tanıtıldı.
Türk mühendislerin bulduğu Epilice Hibrit IPL Teknolojisi, 6-9 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda düzenlenen '2017 Güzellik ve Bakım Fuarında' ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.
Vortex ve VortexPro IPL Platformunun son ürünü olan ve -5 dereceye kadar güçlü soğutması olduğu için konforlu epilasyon imkanı sunan cihaz, safir filtre teknolojisi ve gövde yansıtma tasarımı sayesinde epilasyon yapılan bölgeye maksimum odaklanma sağlıyor.
(UMT-Y)
15.04.2017 10:20:30 TSI
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