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23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında ilk öğrenci grubu Azerbaycan'dan geldi



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Nevşehir'e İlk öğrenci grubu Azerbaycan'dan geldi. H. Lütfi Pamukçu Ortaokulu Müdürü Harun Öcal, öğretmenler, öğrencileri misafir edecek aileler, misafirleri havalimanında çiçeklerle karşıladılar.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Azerbaycan'dan gelen öğrencilere kardeşliği simgeleyen Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile birer gül takdim etti. Milli Eğitim Müdürü Demir, " Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dostluk her zaman devam edecektir. Azerbaycan TRT 39.Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Kapsamında Nevşehir'e gelen ilk ekip olmasından memnuniyet duyuyoruz. Sizleri bu etkinlik kapsamında Nevşehir'de en iyi şekilde misafir edeceğiz. İnanıyorum ki hep birlikte TRT 39.Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni en iyi şekilde kutlayacağız" diye konuştu.



(COŞ-SK)



15.04.2017 10:33:51 TSI

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