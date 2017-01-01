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2023 tane genç ile "Diriliş Gezisi" düzenlendi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi ve İstanbul Esenler Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen 2023 tane öğrenci "Diriliş Gezisi" kapsamında Bilecik ve Söğüt'e gezi düzenledi.

Bilecik Belediyesi ve Esenler Belediyesi işbirliğinde; tarihi, milli bilincin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen geziler kapsamında Bilecik'e gelen ikinci grup öğrenci heyeti, Bilecik ve ilçelerinin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi oldu. Diriliş gezisi kapsamında gerçekleştirilen programda, Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin atıldığı Bilecik ve Söğüt'ü gezen öğrenciler, programları kapsamında Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesini de gezme imkanı bularak müzedeki görsel ve diğer materyaller hakkında bilgi aldılar.

Öğrenciler düzenlemiş oldukları bu gezi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini de gezme imkanı buldular. Şeyh Edebali Türbesinde dua eden öğrencilere Bilecik Belediyesi görevlisi Arkeolog Ertuğrul Gündüz tarafından şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verilerek, gezi sona erdi.

(CKT-KÇ)



15.04.2017 10:45:42 TSI

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