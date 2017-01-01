15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Belediye Başkanı Atilla AK Parti sandık görevlileri toplantısına katıldı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 10:49
Belediye Başkanı Atilla AK Parti sandık görevlileri toplantısına katıldı
Belediye Başkanı Atilla AK Parti sandık görevlileri toplantısına katıldı

(Fotoğraflı)

Uğur Kuş
ŞANLIURFA (İHA) - Referanduma saatler kala AK Parti Ceylanpınar İlçe Teşkilatı tarafından sandık görevlileri ve müşahit bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da katıldı.
Cumhuriyet Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın yanı sıra Ak Parti İl Başkan yardımcılarından Süleyman Elgün ve Hasan Çiçek, Ceylanpınar İlçe Başkanı Ahmet Güntekin, eski belediye başkanı Mehmet Sait Atilla, belediye meclis üyeleri ile sandık görevlileri ve müşahitler katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi sorumlusu Hidayet Dik, önemli bir seçim atlatılacağını belirterek, "Değerli arkadaşlar özellikle sandık görevlisi ve müşahitlerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Bir gün torunlarınıza anlatabileceğiniz çok önemli bir seçim geçireceğiz. Bundan dolayı herkesi özveriyle bu seçimi başarılı bir şekilde atlatabilmemiz için gayret göstermeye davet ediyorum" dedi.
Ak Parti Ceylanpınar İlçe Başkanı Ahmet Güntekin de, "Bu seçim sadece Türkiye'nin seçimi değil. Bu seçim mazlumları ve ümmetin seçimidir. Çünkü her yanımızda İslam alemine saldırıyorlar. Ancak bu zalimlere karşı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan dimdik duruyor" diye konuştu.
Ak Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Süleyman Elgün de yaptığı konuşmada çok önemli bir seçim arefesinde olunduğunu ancak bu sözün altının dolu olduğunu söyledi.
Elgün'ün ardından kürsüye çıkan Ak Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Hasan Çiçek ise, "Ne kadar önemli bir göreve talip olduğunuzun bilincinde olduğunuzu biliyorum. Bu iş sıradan bir iş değildir. Bundan dolayı Allah'a hamd etmek lazım. Bu işi yaparken sadece ve sadece Allah için yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
Çiçek, seçimde görev alacaklara kısa bir seminer verdi.
Seminerin ardından eski belediye başkanı Mehmet Sait Atilla kürsüye çıkarak şunları söyledi: "Sandık üyesi kahramanlar Ceylanpınar'da bir tarih yazdılar. Türkiye'de ilk kez HDP'yi yıktılar. Sayın il başkan yardımcım bu görevlilerimiz bu görevli arkadaşlarımız öyle bir çalıştılar ki yerel seçimlerde, kahramanca savaştılar" dedi.
Belediye Başkanı Menderes Atilla da 16 Nisan referandumunun Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir seçim olduğunu vurgulayarak, "16 Nisan referandumu gerçekten çok önemli bir referandum. Geleceğimizin, istikbalimizin ve istikrarımızı ilgilendiren bir referandum. Bu referandumu çok önemsemeli sanki kendi seçimimizmiş gibi, sanki kendimiz seçilecekmişiz gibi davranmalıyız. Özellikle çevrenizi tembih edin. Bir oyla ne olur demeyin. Yaşlı, hasta, özürlü çevrenizde kim varsa sandıklara taşıyın ve sandıkları en güzel şekilde koruyun" ifadelerini kullandı.
(UK-OE-Y)

15.04.2017 10:56:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Demirkol Bahçelievler esnafıyla bir araya geldi
YEREL

DEMİRKOL BAHÇELİEVLER ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ
Bakan Çelik, nikah şahidi oldu
YEREL

BAKAN ÇELİK, NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Eyyübiye Belediye Başkan Vekili İlhami Günbeği:
YEREL

EYYÜBİYE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İLHAMİ GÜNBEĞİ:
Viranşehir'de korucular için tören düzenlendi
YEREL

VİRANŞEHİR'DE KORUCULAR İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik Şanlıurfa'da:
YEREL

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI ÇELİK ŞANLIURFA'DA:
Taciz iddiasıyla öğretmen hakkında tutuklama
YEREL

TACİZ İDDİASIYLA ÖĞRETMEN HAKKINDA TUTUKLAMA
Aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı
YEREL

ARALARINDA HUSUMET BULUNAN AİLELER BARIŞTIRILDI

Büyükşehir Belediyesinden kutlu doğumda lokma ikramı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KUTLU DOĞUMDA LOKMA İKRAMI
Şanlıurfa'da yeni güvenlik korucuları göreve başladı
YEREL

ŞANLIURFA'DA YENİ GÜVENLİK KORUCULARI GÖREVE BAŞLADI
Başkan Ekinci esnafla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN EKİNCİ ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ
Birecik'ten Şanlıurfa'ya kültür gezisi
YEREL

BİRECİK'TEN ŞANLIURFA'YA KÜLTÜR GEZİSİ
Ekinci referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

EKİNCİ REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Akçakale'nin kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL

AKÇAKALE'NİN KIRSAL MAHALLELERİNDE YOL YAPIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Aracını kurtarmaya çalışırken suda boğuldu
YEREL

ARACINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN SUDA BOĞULDU
Çiftçi referandum çalışmalarını Akçakale'de sürdürdü
YEREL

ÇİFTÇİ REFERANDUM ÇALIŞMALARINI AKÇAKALE'DE SÜRDÜRDÜ
Biter Harran'da tüm kadınları sandık başına davet etti
YEREL

BİTER HARRAN'DA TÜM KADINLARI SANDIK BAŞINA DAVET ETTİ
Harran Üniversitesinde öğrencilere yeni sistem anlatıldı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRENCİLERE YENİ SİSTEM ANLATILDI
Okullarda Şanlıurfa Dersinin verilmesi için protokol imzalandı
YEREL

OKULLARDA ŞANLIURFA DERSİNİN VERİLMESİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Harran'a 15 Temmuz anıtı dikildi
YEREL

HARRAN'A 15 TEMMUZ ANITI DİKİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 Bakın nereliymiş...
  • 3 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?
  • 4 Ortalığı karıştıran sözler