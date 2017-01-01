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Mehmet Akif şiir yarışması sonuçlandı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen şiir yarışmasını kazanan öğrenciler ödülleri Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın elinden aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğümüzce düzenlenen "İstiklal ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy" konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından verildi.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Yıldız başarılı öğrencileri makamında kabul etti. "İstiklal ve İstikbal Şairi Mehmet Akif" Konulu Şiir Yazma Yarışmasında Balıkesir İl Birincisi Ayvalık Anadolu lisesinden Pervin Tuğçe Gebedek, İkinci İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesinden Gamze Böğrüm, Üçüncü de Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesinden Buse Özenç oldu. Şiir yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik eden Yıldız, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un istiklâl ve istikbâl mücadelesine kalemiyle gönül veren kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum" dedi

(HT-



15.04.2017 11:12:34 TSI

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