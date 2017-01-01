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Kemal Atmaca: Neden 'Evet' demek istediğimizi anlayacaksınız



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Referandum çalışmaları kapsamında öğrencilerle bir araya gelen AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca: "Sizlere sadece şunu söylemek istiyorum 'Hayır' diyenlere bir bakın neden 'Evet' demek istediğimizi anlayacaksınız" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca, gençlerle bir araya geldi. Ağrı Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programa, 1918 Ağrı Derneği Başkanı Sedat Levent ve 15 Temmuz Ağrı Gençlik Derneği Başkanı Davut Tunç ile programı organize eden İbrahim Çeçen Üniversitesi Edebiyat Kulübü Başkanı Selma Taşdemir katıldı. Programda konuşan AK parti İl Başkanı Kemal Atmaca, 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa değişikliği için yapılacak Referandum'da 'Evet' çıkması halinde Türkiye'nin önünün açılacağını söyledi.

Türkiye'nin AK Parti iktidarı boyunca çok mesafe katettiğini belirten Atmaca, "bu Referandum ile birlikte hedefimiz 2023 olacak ve ondan sonraki hedefimiz ise 2053 olacaktır. 2053 yılında Türkiye dünyada süper bir güç olacaktır. AK Parti'nin şu anki kadrosu 200 yıldır görülmeyen bir kadrodur, bu kadro her organı ile gece gündüz demeden çalışıp büyük projelere imza atıyor. 16 Nisan sonrasında Türkiye daha güçlü ve dirayetli olacak, her geçen gün kendine yeten ve büyüyen Türkiye'nin önünde kimse geçemeyecektir. Sizlere sadece şunu söylemek istiyorum 'Hayır' diyenlere bir bakın neden 'Evet' demek istediğimizi anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

(AG-AT-Y)



15.04.2017 11:13:00 TSI

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