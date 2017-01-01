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Başkan Azizoğlu'ndan Gençlere Bekledikleri Müjde



(Fotoğraflı)



Ahmet Rıfat Vural

ARDAHAN (İHA) - Çıldır Belediye Spor Kulübü ve Geleneksel Spor Dalları kuruldu.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu yapmış olduğu açıklamada "Futbola ve spora gönül vermiş kardeşlerimizin sportif alanda kendilerini geliştirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve geleceğe umutla bakıp ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeleri adına Çıldır Belediye Spor Kulübü ve Geleneksel Spor Dallarını kurduk. İlçemiz gençleri spora son derece eğilimli ve istekli. Birçok gencimiz ilçemizde spor kulübü olmamasından dolayı Ardahan'da çeşitli kulüplerde oldukça başarılı bir şekilde spor yapıyorlar. Hemen hemen hepsi futbol oynamış olduğu takımların en gözde sporcuları durumdalar. Gençlerimiz tarafından Belediyemize kulüp kurulması yönünde çok fazla istek vardı. Bizde yapmış olduğumuz girişimler neticesinde hem onların arzularını yerine getirmiş olduk, hemde Çıldır isminin spor faaliyetlerinde Ardahan'daki yerini almasını sağladık. Gençlerimizden beklentimiz kendilerine yakışır şekilde mücadele etmeleri, birlik beraberlik içerisinde kulübün daha iyi noktalara taşınması adına çaba sarf etmeleridir. Çıldır Belediye Spor Kulübü ve Geleneksel Spor Dallarının kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

(ARV-AT-Y)



15.04.2017 11:13:42 TSI

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