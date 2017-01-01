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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Hisarcık itfaiye personeline yangın eğitimi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:10
Hisarcık itfaiye personeline yangın eğitimi
Hisarcık itfaiye personeline yangın eğitimi

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi İtfaiye Amirliğinde çalışan personele yangında ilk müdahale ve müdahale teknikleri, yangın söndürme tüplerinin önemi konularında uygulamalı eğitim verildi.
Festival alanında gerçekleştirilen itfaiye personeline yangın eğitiminde konuşan Hisarcık Belediyesi İtfaiye Birim Sorumlusu Ali Köse, yangınların kısa sürede büyüdüğünü, ancak alınacak olan önlemlerle olası tehlikelerin önüne geçmenin mümkün olduğunu söyledi. Eğitimin ardından itfaiye personelince festival alanında uygulamalı yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Ali Köse, rutin olarak gerçekleştirdikleri yangın eğitimi ve tatbikatları ile itfaiye ekiplerinin olası yangın felaketleri ve doğal afetlere karşı yangın söndürme araçları ile her daim hazır olmalarına imkan sağlamayı amaçladıklarını söyledi.(MA-EFE)

15.04.2017 11:18:22 TSI
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