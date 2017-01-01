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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Büyükşehir personeli spor şenliğinde buluşacak

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:17
Büyükşehir personeli spor şenliğinde buluşacak
Büyükşehir personeli spor şenliğinde buluşacak

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin belediye personelini kaynaştırmak amacıyla organize ettiği 11. Birimlerarası Spor Şenliği, 17 Nisan-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin daire başkanlıkları ve iştiraklerindeki personeli kaynaştırmak amacıyla organize ettiği Birimlerarası Spor Şenliği'nin bu yıl 11.'si düzenlenecek. Büyükşehir personelinin birlik ve beraberliğine anlam katacak organizasyon 17 Nisan - 23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde organize edilen Spor Şenliği futbol, masa tenisi, basketbol, satranç ve voleybol branşlarında yapılacak. Futbol turnuvasının merkezi Seka Park Açık Hala Sahası olacak. Masa Tenisi ve Satranç Turnuvaları'na Kocaelii Büyükşehir Belediyesi'ne ait SEKASEM ev sahipliği yapacak. Voleybol ve basketbol maçları da yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 50. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.
(İG-RFK-Y)

15.04.2017 11:24:55 TSI
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