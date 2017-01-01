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Bir 250 adet yeni yolcu durağının montajı sürüyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni yolcu duraklarının montajına tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı tarafından kent genelinde yeni otobüs duraklarının montaj çalışmaları devam ediyor. Yolcu hizmetlerinin temel unsurlarından olan durakların yenilenmesi kapsamında bin 250 adet yeni tip kapalı modern durak, ekipler tarafından yerlerine konuluyor. Gövdesi ve oturma alanları paslanmaz kromdan yapılan, camekan clp alanlı, arka ve yanı camlı, kapalı modern duraklar Kocaeli genelinde yolcu yoğunluğuna göre tespit edilen merkezi yerlere monte ediliyor. Bu durakların aynı zamanda yolcu bilgilendirme aparatlı olanları da yeni tespit edilen merkezi yerlere konuluyor. Yerinden sökülen önceki duraklar ise genel bakımdan geçirilerek, daha sonra tespit edilen mahallere göre tanzim edilip monte edilecek.

(İG-RFK-Y)



15.04.2017 11:25:43 TSI

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