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Katlı otopark yapımı için eski kültür sarayının yıkımı başladı



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Sakarya Mahallesi Bayram Sokakta yer alan Biga Belediyesi eski Kültür Sarayının yıkımı başladı. Kültür Sarayı'nın yerine Biga'nın ilk katlı otoparkının inşaatına başlanacak.

8 bin 540 metrekare kullanım alanı bulunan katlı otopark 8 kat ve 280 araç kapasiteli olarak planlandı. Eski kültür sarayı içinde işyerleri bulunan esnaflara ait dükkanların metrekareleri korunarak esnafların mağdur edilmeyeceklerini ifade eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Çevreye uygun yapısı ile modern bir görünüme sahip olacak katlı otoparkın proje ihalesi yapıldı. Yıkım süreci tamamlanana kadar ise yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Seçimler öncesi verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Otopark ve trafik sorunu Biga için öncelikli sorunlarımızdan. Avcılar Köprüsü'nün trafiğe açılması olsun, çarşı içi düzenlemelerimiz olsun bu amaçla çalışıyoruz. Bizi bu göreve getiren Bigalı hemşerilerimiz, bizden iş üretmemizi ve yaşanabilir bir Biga için çalışmamızı istediler. Biz de seçildiğimiz ilk günden bu yana Biga Belediyesi'nin tüm olanaklarını hemşerilerimiz için kullandık. Halkımızdan aldığımız destekle her geçen gün daha iyi işler ortaya çıkaracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

(GD)



15.04.2017 11:26:00 TSI

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