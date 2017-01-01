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Milletvekili Gökçe Ağrı'nın kurtuluşuyla ilgili mesaj yayınladı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:21
Milletvekili Gökçe Ağrı'nın kurtuluşuyla ilgili mesaj yayınladı
Milletvekili Gökçe Ağrı'nın kurtuluşuyla ilgili mesaj yayınladı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Gökçe, mesajında, Ağrı'nın 15 Nisan 1918'de Rus işgalinden birlik içinde verilen mücadele neticesinde kurtarıldığını belirtti.
Cesim Gökçe yayınladığı mesajda, uğranan zulüm karşısında esarete ve işgale alışmamış olan ve bunu kabullenemeyen yürekli ve imanlı halkın, 15 Nisan 1918'de kurtuluş meşalesini Ağrı Dağı'nın doruklarından yakarak, özgürlüğünü kazandığını vurguladı. Yayınlanan mesajda birlik ve beraberliğin altını çizen Milletvekili Gökçe, "Bu eşsiz coğrafyada yüzyıllarca beraberlik ve kardeşlik içinde birlikte yaşamış, vatanı ve özgürlüğü için cephelerde savaşmış bu uğurda sayısız şehit ve binlerce gazi çıkartmış olan bir vatanın evlatları olarak, ülkemiz için bugünde her zamankinden daha çok fedakarlıklara katlanmak mecburiyeti ile karşı karşıyayız. Ülkemizin her türlü işgalden korunması ülküsünde gösterilecek her türlü gayrette birlik ve bütünlüğümüzün korunması asıldır. Bin küsur yıllık müşterek bir tarih ve coğrafya bilinciyle her türlü farklılıklarımıza rağmen insan üst kimliğiyle her birimizin adalet, özgürlük ve eşitlik duygularını tatmin edecek anlayışla mücadelemize hep birlikte devam etmek durumundayız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün şehitlerimizi bir kere daha rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyor, ülkemiz için birlik beraberlik, tüm insanlık için barış ve kardeşlik temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.
(AG-AT-Y)

15.04.2017 11:29:49 TSI
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