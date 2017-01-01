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Söke'de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri belli oldu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:35
Söke'de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri belli oldu
Söke'de Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri belli oldu

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - Söke'de Kutlu Doğum Haftası etkinlik programı belli oldu.
Bu yıl "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" temalı gerçekleşecek kutlu doğum haftası programı kapsamında Söke İlçe Müftülüğü tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
17 Nisan Pazartesi günü saat 14.30'da Söke Müftülüğü Salonunda Aydın İl Müftüsü Ömer Kocaoğul'un konuşmacı olarak yer alacağı konferans gerçekleşecek.
21 Nisan Cuma günü 10.30'da İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı Ayşe Torlak'ın konuşmacı olduğu konferans Bağarası Mahallesi Bülbül Camii'nde, aynı gün saat 14.30'da Söke Müftülük Salonunda aynı konferans tekrarlanacak. 22 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 14.30'da Türk Tasavvuf Musikisi Dinletisi yapılacak. İlyas Bey Camii (Merkez Kocacami) Müezzin Kayyımı Kermettin Temiz tarafından yapılacak dinleti Çarşamba pazaryeri alanında gerçekleşecek.
(LT-MB-Y)

15.04.2017 11:43:08 TSI
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