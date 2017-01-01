15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ak Partili Gül'den referandum çağrısı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 11:47
Ak Partili Gül'den referandum çağrısı
Ak Partili Gül'den referandum çağrısı
- Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül:
- "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gün 16 Nisan tarihidir"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ahmet Kaya
GAZİANTEP (İHA) - Yeni Anaysa ve Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatmak için Halfetililer ile bir araya gelen Ak Parti Milletvekili Abdulhamit gül "Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gün 16 Nisan tarihidir"dedi.
Referandum çalışmalarına devam eden Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, Halfetililer ile bir araya geldi. Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya Gü'ün yanı sıra, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Halfetililer Dernek Başkanı Mehmet Erdoğan ve çok sayıda dernek üyesi katıldı. Programda konuşma yapan Ak Parti Milletvekili Abdülhamit Gül, "Milli mücadele zamanında Gaziantep, en güzel destan örneğini göstermiştir. Bir ve beraber olmuş, düşman işgalini Gaziantep'ten püskürtmüşüz. 15 Temmuz'da da darbe girişimde bulunanlara karşı tepkisini göstermiştir. 80 milyon, bu işgale karşı vatanını, devletini, bayrağını ve milletini korumasını bilmiştir. Cumhurbaşkanı liderliğinde milletin iradesinden başka hiçbir irade tanımayan, bu aziz milletin önüne bir fırsat gelmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gün 16 Nisan tarihidir. İstikrarın kalıcı hale gelmesi için 'Evet' oyu vereceğiz. AK Parti iktidarıyla 15 yılda büyüyen Türkiye'de, bu istikrar kalıcı hale gelecektir. Devletimizin bekası için, milletimizin birliği için 16 Nisan'da güçlü bir destek verileceğine inanıyorum"ifadelerini kullandı. Darbelerin bizim kaderimiz olmadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Yakın siyasi tarihimiz Türk siyasi tarihimiz bize artık bir şeyi gösterdi 15 temmuzu yaşayan kardeşleriniz olarak rahmetli menderesi darağacına gönderirken dönüp arkasına baktığında boş bir meydanı gördüğünde etkilendiğini yüreğinin nasıl daraldığını gören sahneler hepimizi çok etkiledi milletimizin vicdanında çok ciddi yer edindi o yüzden 15 temmuz O yüzden 15 Temmuz'da, her 10 yılda bir yaşanan darbelerin bizim kaderimiz olmadığını, birilerinin açtığı tuzaklar, kurduğu oyunlar olduğunu gördük. O karanlık gecede Cumhurbaşkanımızın cesareti, vatandaşlarımızın yardımıyla büyük bir direnişi yaşadık. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da da büyük bir yükselişin başlangıcını yaşayacağız. Ak parti milletvekili yüksel ,"İstiklal, istikrar, istikbal dediğimiz zaman bunun üçü de bu şehirde anlam buluyor. 16 Nisan'da Gazi Şehir gereğini yapacak bundan eminiz. 16 Nisan'ın finalini burada yapıyoruz. Sonucu şimdiden belli olan bir seçimin ilanını yapıyoruz. Burada Evet'lerin gücünü görüyoruz. 16 Nisan'da hep beraber tarih yazacağız, bu tarihi milletimiz yazacak. Tarihinde ilk defa millet kendi anayasasını yapmış olacak. Darbe mahsulü anayasalardan kurtuluyoruz. Bütün partilerin hükümete gelince darbe anayasasını kaldıracağız dedikleri anayasayı biz kaldırıyoruz. Yılların özlemini gidereceğiz. Bu güne kadar milli iradeye vurulan bütün prangaları kaldırdığımızı 16 Nisan'da hep birlikte ilan etmiş olacağız.bugün burada finalı yapıyoruz 16 nisana 2 gün kaldı sonucu şimdiden belli olan seçimin ilanını yapıyoruz. Evetlerin güçlülüklerini görüyoruz" dedi.
Halfetililer Derneği Başkanı Erdoğan, "Önümüzde çok önemli bir seçim var beki cumhuriyet kurulduğundan beri askeri darbelerin getirdiği anayasaları dışarı alırsak en kapsamlı en ciddi hayatımızda en müdahale edecek bir anayasanın çalışmaları var şu anda. Yeni hükümet sistemi istikrar mı getirecek yoksa muhalefetin dediği gibi tek adam ya da diktatörlük mü getirecek bunların hepsinin cevabı burada verilecek" diye konuştu.
Program, Ak Parti Milletvekili Abdulahmit Gül, Abuldulkadir Yüksel'e ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e hediye verilmesinin ardından son buldu.
(AK-SD-Y)

15.04.2017 11:54:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MHP'li Taşdoğan'dan eyalet sistemi değerlendirmesi
YEREL

MHP'Lİ TAŞDOĞAN'DAN EYALET SİSTEMİ DEĞERLENDİRMESİ
&quot;Ülkemiz, en çok turist çeken ülkeler arasında 6'ıncı sırada&quot;
YEREL

"ÜLKEMİZ, EN ÇOK TURİST ÇEKEN ÜLKELER ARASINDA 6'INCI SIRADA"
Otizm'in farkında ol görmezden gelme
YEREL

OTİZM'İN FARKINDA OL GÖRMEZDEN GELME
Kulaçlar minik, bayram coşkusu büyük
YEREL

KULAÇLAR MİNİK, BAYRAM COŞKUSU BÜYÜK
Milletvekili Yüksel'den esnaf ziyareti
YEREL

MİLLETVEKİLİ YÜKSEL'DEN ESNAF ZİYARETİ
Milletvekili Koçer'den gaziler caddesi esnafına ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ KOÇER'DEN GAZİLER CADDESİ ESNAFINA ZİYARET
Gaziantep'te akaryakıt kaçakçılığı
YEREL

GAZİANTEP'TE AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI
AK Parti Genel Sekreteri Gül'den bakırcılar esnafına ziyaret
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL'DEN BAKIRCILAR ESNAFINA ZİYARET
Otizm'in Farkında Ol Görmezden Gelme
YEREL

OTİZM'İN FARKINDA OL GÖRMEZDEN GELME
GAÜN'de 2 Uluslararası Doğu Akdeniz sempozyumu düzenlenen törenle başladı
YEREL

GAÜN'DE 2 ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ SEMPOZYUMU DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI
Başbakan Yardımcısı Şimşek:
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK:
GAÜN'de Yeni Dünya Düzeninde Türkiye Konferansı
YEREL

GAÜN'DE YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE KONFERANSI
Türkiye şampiyonu Şahinbey'den
YEREL

TÜRKİYE ŞAMPİYONU ŞAHİNBEY'DEN
Milletvekili Koçer, Pazar esnafını ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ KOÇER, PAZAR ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Milletvekili Çelik İle Başkan Fadıloğlu, fabrika işçileriyle bir araya geldi
YEREL

MİLLETVEKİLİ ÇELİK İLE BAŞKAN FADILOĞLU, FABRİKA İŞÇİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
AB Bakan Yardımcısı Şahin GAÜN'lü akademisyenlerle buluştu
YEREL

AB BAKAN YARDIMCISI ŞAHİN GAÜN'LÜ AKADEMİSYENLERLE BULUŞTU
VI.Ulusal II.Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu başladı
YEREL

VI.ULUSAL II.ULUSLARARASI DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU BAŞLADI
Ak Partili Gül'den referandum değerlendirmesi
YEREL

AK PARTİLİ GÜL'DEN REFERANDUM DEĞERLENDİRMESİ
Öğrencilere Medya Sunumu
YEREL

ÖĞRENCİLERE MEDYA SUNUMU
Ortaokul öğrencileri bilgileri ile yarıştı
YEREL

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ BİLGİLERİ İLE YARIŞTI
Minik Öğrencilerden Bir Başarı Daha
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN BİR BAŞARI DAHA
Sanayicilere devrim uyarısı
YEREL

SANAYİCİLERE DEVRİM UYARISI
Oğuz Boyları Federasyonu'na bağlı dernekler evet diyecek
YEREL

OĞUZ BOYLARI FEDERASYONU'NA BAĞLI DERNEKLER EVET DİYECEK
Gaziantep'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL

GAZİANTEP'TE SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 Bakın nereliymiş...
  • 3 Ortalığı karıştıran sözler
  • 4 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?