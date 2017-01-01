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Kutlu Doğum Haftası başlıyor

15 Nisan 2017 Cumartesi, 12:07
Kutlu Doğum Haftası başlıyor
Kutlu Doğum Haftası başlıyor
- Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak, 1989 yılından bu yana kutlanan 'Kutlu Doğum Haftası'nın bu yılki temasının 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu' olarak belirlendiğini açıkladı.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - 1989 yılından bu yana Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) doğum günü 20 Nisan'a denk gelen hafta kutlanan 'Kutlu Doğum Haftası' etkinlikleri Pazartesi günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl farklı bir temanın ele alındığı haftada bu yılın teması 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu' olarak belirlendi.
Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında yapılacak etkinlikler ile ilgili bilgi veren Muğla Küftüsü Abdurrahman Koçak, "Kutlu Doğum Haftaları ülkemizde 1989 yılından beri Peygamberimizin doğun günü olan 20 Nisan tarihini içerisine alan haftayı Diyanet İşleri Başkanlığımız 'Kutlu Doğum Haftası' olarak kutlamaktadır. Son yıllarda her Kutlu Doğum Haftası'nda farklı bir tema gündeme gelir. Amaç bir birliktelik sağlamak, ülkemizde aynı dili konuşmaya yönelik bir farkındalık oluşturmaktır. Bu sene de Hazreti Peygamber emanet bilinci ve güven toplumu konusunu başkanlığımız ön plana çıkardı. Günümüz dünyasında güvenliği, insan emniyetini, mal emniyetini, can emniyetini, nefis ve nesil emniyetinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ülkemizde ve gönül coğrafyamızda, yurt dışındaki millet varlığımızın olduğu yerlerde bu temayı işlemek suretiyle bir farkındalık peşindeyiz. Bu amaçla ilimizde de haftanın açılışını 17 Nisan Pazartesi günü yapıyoruz. Kurşunlu meydanında saat 11.00'da Sayın valimizin de teşrifleri ile haftanın açılışını yapıyoruz. Her yıl Kutlu Doğum Haftasında olduğu gibi gül dağıtacağız. Hafta münasebetiyle merkez ilçemizde ve diğer ilçelerimizde Kutlu doğum etkinlikleri olacak. Hafta nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığımız Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doç. Dr. Ülfet Görgülü hoca hanım ilimizde özellikle bayanlara yönelik bir takım etkinliklerde bulunacak ve hanım kardeşlerimiz ile buluşacak. 17 Nisan akşamı Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde Türkiye'nin muhtelif illerinden gelecek Kur'an-ı Kerim okumada işin ehli olan kıraat ehli hocalarımız Kur'an ziyafetinde bulunacaklar. Ülkemiz genelinde idrak ettiğimiz bu Kutlu Doğum Haftası'nın öncelikle ilimize, insanımıza, ülkemize, milletimize ve gönül coğrafyamızın tüm İslâm alemine, millet varlığımızın olduğu, yaşadığı yerlerdeki her noktada bütün insanlığa huzur getirmesini diliyorum" dedi.
(BT)

15.04.2017 12:15:34 TSI
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