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ÇGC, 42. yılını kutladı





(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) 42.kuruluş yıldönümü kutlandı.

ÇGC 42. yıl kutlaması kapsamında Başkan Cafer Esendemir, Yönetim Kurulu üyeleri ve gazeteciler, Atatürk Anıtı'nda bir araya geldi. Başkan Esendemir ve Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Arat ile Süreyya Uri Aksoy, Atatürk Anıtı'na çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra etkinliğe katılanlarla Basın Anıtı'na geçildi.

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Semra Abik ve Emre Ekici Basın Anıtı'na çelenk koyarken, Özgürlük Meşalesi'ni de Başkan Esendemir, Yönetim Kurulu üyeleri birlikte yaktı.



Esendemir, Basın Anıtı'nda yapılan törende şunları söyledi:

"Temel görevi halkı bilgilendirmek olan medya ve mensupları, son yıllarda hak etmediklerine inandığımız uygulamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Malesef demokrasiyi, basın ve ifade özgürlüğünü içselleştirememiş olan bazı çevreler; yayın kuruluşlarında yer alan haber ve eleştirilere tahammül gösterememekte, işi bazen tehdit ve boykota, bazen de fiili saldırıya kadar götürmektedirler. Medya çalışanları olarak her şart ve koşulda; Atatürkçü çizgide, demokrasiye sonuna kadar bağlı kalarak kamuoyunu doğru bilgilendirme görevimizi yerine getirme çabası içerisinde olacağız."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili İbrahim Özdiş basın anıtındaki törende, "Gazetecilerin bugün burada yaktığı özgürlük meşalesi sonsuza kadar yanık kalsın, ülkemizi ve milletimizi aydınlatmaya devam etsin" diye konuştu.

Törene CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, ÇGC Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Adana Şube Başkanı Mustafa Boz, ÇGC üyesi ve gazeteciler katıldı.

(ELF-Y)



15.04.2017 12:21:30 TSI

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