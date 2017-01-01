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Çanakkale sandık başına gidiyor



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin oylanacağı halk oylamasında, Çanakkale'de bin 414 sandıkta 397 bin 443 seçmen oy kullanacak.

Pazar günü yapılacak olan Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin oylanacağı halk oylamasında Çanakkale il merkezi ile birlikte 12 ilçe, 11 belde, 81 mahalle ve 574 köyde vatandaşlar sandığa gidecek. 790 binada bin 414 sandık kurulacak. Bu sandıklarda toplam 397 bin 443 seçmen oy kullanacak. Çanakkale'de, 2010 yılında gerçekleştirilen referandumda, vatandaşların yüzde 87'isi sandık başına gitmişti. Haziran 2015 seçimlerinde katılım oranı yüzde 89.4, Kasım 2015 seçimlerinde 89.01 olmuştu.

Referandum öncesi, güvenlik tedbirleri de artırıldı. Seçim günü yasaklarına ilave olarak, polis ekipleri il genelinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Pazar günü yoğun mesai yapacak.

(GD)



15.04.2017 12:35:47 TSI

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