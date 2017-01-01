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Başkan Yalçın, referandum çalışmalarının finalini gerçekleştirdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 16 Nisan günü yapılacak olan referandum öncesi çalışmalarına dün gece son verdi.

Başkan Yalçın, Pazaryeri sakinlerine 16 Nisan günü yapılacak referandum hakkında neden Evet denileceği hakkında son kez bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kararlarının "Evet "olduğunu son bir kez daha anlatan Başkan Yalçın,"Pazaryerili hemşerilerimizle bir araya geldik. Ve 16 Nisan günü yapılacak olan referandum hakkında istişarelerde bulunarak sandıkta neden "Evet" dememiz gerektiği hakkında bilgi alış verişi yaptık. Ben bu toplantımıza katılan tüm hemşerilerimize ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte başaracağız, Pazaryeri kazanacak" dedi.

(CKT-DA-Y)



15.04.2017 12:42:37 TSI

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