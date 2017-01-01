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AK Parti'den Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilciliğine ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilciliğine ziyaret ett.

Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ömer Yel ve sendika üyelerinin karşıladığı ikili, 18 maddelik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatarak, karşılıklı istişare ettiler. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, referandum süreci hakkında Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilcisi üyeleriyle görüşme imkanı bulduklarını söyleyerek, misafirperverliklerinden dolayı Türkiye Kamu-Sen Bilecik ailesine teşekkür etti.

Bilecik Karadenizliler Derneğine ziyaret

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, daha sonra Bilecik Karadenizliler Derneğini ziyaret etti. Dernek Başkanı Muharrem Tüfekçioğlu ve dernek üyelerinin karşıladığı ikili bura da dernek üyelere 18 maddelik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi verdiler. Burada ziyaretlerde ikiliye geçmiş dönem İl Başkanı olan Ramazan Kurtulmuş'ta eşlik etti.

Deresakarya köyüne ziyaret

AK Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım, son olarak merkeze bağlı Deresakarya köyünde köylülerle bir araya geldi. Köylülerle hasbihal eden Yıldırım, 16 Nisan günü yapılacak olan referandumun önemi ve 18 maddelik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi verdi.

(CKT-MET-Y)



15.04.2017 12:43:26 TSI

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