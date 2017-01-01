15 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Minik piyanistlerden Başkan Kayda'ya konser daveti

15 Nisan 2017 Cumartesi, 12:36
Minik piyanistlerden Başkan Kayda'ya konser daveti
Minik piyanistlerden Başkan Kayda'ya konser daveti

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi tarafından açılan ve Piyano Öğretmeni Gülmira Ustalar öncülüğünde eğitim gören küçük kursiyerler, 23 Nisan Ulusla Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel konserini 18 Nisan Salı günü Salihli Belediyesi Kültür Sanat Evinde gerçekleştirecek.
Minik kursiyerler, Öğretmenleri Gulmira Ustalar ve velileri ile birlikte Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek, mini konserlerine davet etti. Ziyarette genç öğrenciler, yeteneklerini geliştirmek için bu tarz kursların açılmasından dolayı Başkan Kayda'ya teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür eden Başkan Kayda, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin yeteneklerini geliştirmek için belediyemiz bünyesinde açtığımız kurslar ile onlara her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Bizler her zaman onların yanındayız ve destekçisiyiz. Hepsi pırıl pırıl ve yetenekli öğrenciler. Sizleri çok seviyorum ve her zaman başarılı olmanızı diliyorum" dedi.
(BA-AY-Y)

15.04.2017 12:43:34 TSI
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