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Ayvalık'ta Cunda Köprüsü hizmete girdi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 12:39
Ayvalık'ta Cunda Köprüsü hizmete girdi
Ayvalık'ta Cunda Köprüsü hizmete girdi

(Fotoğraflı)

Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Uğur'un öncülüğünde kamuoyuna sunduğu vizyon projeler arasında yer alan Ayvalık Cunda Köprüsü araç trafiği geçişine açıldı.
Ayvalık körfezinde denizin de temiz olmasını sağlayacak olan Cunda Köprüsü halka sorularak yapılan anket neticesinde Taş Eksen modeli ile hayat bulan Cunda Köprüsü'nün trafiğe açılışı sade bir törenle gerçekleşti.
Ayvalık merkez ile ilçenin dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası'nı birbirine bağlayan köprünün resmi açılışının halen süren kanalizasyon, iletişim ve içme suyu hatlarının bağlanmasının ardından, köprü çevresinde yapılacak düzenlemelerin ardından önümüzdeki ay içerisinde yapılacağı öğrenildi.
Köprünün araç trafiğine açılışında hazır bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Balıkesir Büyükşehire Belediyesi tarafından inşa edilen köprünün trafiğe açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Köprü inşaatı sırasında ilçe merkezi ile Cunda Adası arasındaki araç trafiğinin sağlandığı tali yoldan rüzgar nedeniyle kalkan tozdan halkın kurtulacak olduğuna işaret eden Başkan Kayaalp, "Köprüye, denizin de Ayvalık'ın da ihtiyacı var. Özellikle Ayvalık Körfezi ile dış deniz arasında sirkülasyonu sağlayacak olan köprünün altında ki 6 buçuk metre yükseklik ilçedeki balıkçı ve gezi teknelerinin dış denize çok az yakıt harcayarak çıkabilmesini de sağlayacaktır" dedi.
Köprünün trafiğe açılmadan önce yol çizgilerinin çiziminin yapıldığını anlatan Hakan Kayaalp, "Bu gün trafiğe açtığımız köprüde, yürüyüş ve stabilize yolda düzenlemeler olacak. Önümüzdeki hafta köprü üzerinde planlanan bisiklet yolu, kaldırımlar tamamlanacak. Allah nasip ederse de köprüde iki hafta içerisinde sorun kalmayacak. Köprüde halen süren iletişim, kanalizasyon ve su hattı geçişlerine ait çalışmalarının ardından köprü çevresinde park ve dinlenme parkurlarından oluşacak yaşam alanlarının tamamlanması için çalışmalar sürecektir. Ama tüm bu çalışmaları Ayvalık'ın turizm sezonu başlamadan tamamlanacaktır" diye konuştu.
Ak Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, daha sonra beraberindeki Ak Parti Ayvalık İlçe yöneticileri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici firmanın mühendisleri ve personeline bir tepsi baklava ikram ederek köprüyü trafiğe açtı.
Öte yandan köprünün inşaatında çakılan fore kazık sayısı, zeminin çürük çıkması nedeniyle 73'ten 350'ye çıkarılması nedeniyle maliyeti 10 milyon liradan 15 milyon liraya yükselen Cunda Köprüsü'nde; denizdeki dolgu maddesinin kaldırılmasının ardından iç deniz sirkülasyonunu sağlayacağı ve 2 adet 25 metre ile 2 adet 30 metre olmak üzere, arasından tekne geçebilecek şekilde 4 açıklıklı betonarme kemerleriyle gerek vatandaşlardan gerekse de sürücülerden tam not aldı.
SS-

15.04.2017 12:47:25 TSI
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