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Altaç; "Ülkemizin ihtiyacı olan demokrasi ve istikrar teminat olacak"



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DİYARBAKIR (İHA) - Anadolu Aslanlar İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı ve Anadolu Evet Platformu üyesi Aydın Altaç, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemizin uzun vadede ihtiyacı olan ileri demokrasi, istikrar ve kalkınmanın teminatı olacağını söyledi.

ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç, referanduma bir gün kala Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve anayasa değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu. Altaç, "18 maddelik anayasa değişikliğinde yer alan Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin, Türkiye'nin reformlarının ve atılımlarının süreklilik anlamına geldiğini ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi temelli 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması, Türkiye'nin yeni miladıdır. Yeni anayasanın zeminini güçlendirmek için Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şarttır. Bu referandum bir siyasi parti veya herhangi bir seçim değil. Referandumda bir rejim değişikliği oylaması da yapılmayacak. Mevcut, sistemin bir takım yasal boşlukları ve eşit güç paylaşımları nedeniyle darbelere sahne olmuştur. Bu yanlışların düzeltilmesi, kuvvetler ayrılığının gerçek manada tesisi, bürokratik oligarşinin bitirilmesi, elitist yapıya son verilmesinin yolu, 16 Nisan'da "evet" demekten geçiyor. İnşallah 16 Nisan'da Diyarbakırlılar referanduma büyük bir destek verecektir" dedi.



"Üniter devlet ayaktadır ve hep ayakta kalmaya devam edecektir"

Son günlerde 'Evet' çıkarsa ülkeye federasyon gelecek söylemlerine de değinen Altaç, "Üniter yapı zedeleniyor gibi söylemler tamamen gerçek dışı isnatlardır. Tam aksine üniter yapı teminat altına alınıyor. Üniter devlet sapasağlam ayaktadır ve hep ayakta kalmaya devam edecektir. Oylanacak referandumda anayasanın herhangi bir yerinde, eyalet sisteminde ve federasyon diye bir maddesi yok. Bu konuda esas olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğidir. Türkiye'nin üniter devlet yapısı anayasanın ilk 3 maddesinde tanımlanmıştır. Bu söylemlerin üzerine tartışma yapmak, bu ülkeye çok büyük haksızlıktır" diye konuştu.

(İHA-AKK-Y)



15.04.2017 12:47:40 TSI

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