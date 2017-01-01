YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğdeli Kadınlar hünerlerini sergiledi

Niğdeli Kadınlar hünerlerini sergiledi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Ziraat Odası tarafından yürütülen 'Tarımda Kayıtlı İstihdama Eğitimin Kattığı Sinerji' Avrupa projesi kapsamında 'Yöresel Ürün Üretimi' kursuna katılan 60 kadın kurs sonunda yaptıkları yemeklerle hünerlerini sergiledi.

AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir ve kurum amirleri sunulan yemeklerin tadına baktı.

Kadınları Kooperatif çatısı altında toplayacağız

Niğdeli kadınların iş fikirlerinin yoğun olmasından dolayı kadınlara istihdam açısında kooparatif açmayı planladıklarını söyleyen Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, ''Niğde'de 60 kadına eğitim vererek üretilen ürünlerin pazara sunulması konusunda kurs verildi. Bu kurs sonunda neler yaptıklarını gördük. Niğde'mize yakışan güzel ürünler çıkarttılar. Bu bayanlarımızı bir kooperatif çatısı altında toplayarak ürettikleri ürünleri halk ile paylaşmalarını isteyeceğiz. Bu konuyla ilgili de yoğun bir şekilde planlama yapıyoruz" dedi.

İş yeri açacak

Kursa katılan evli ve 3 çocuk annesi olan Nurcihan Özbek ise kurstan aldığı tecrübelerle iş yeri açmayı planladığını söyledi. Özbek, ''Bu proje kapsamında kooperatifleşme planıyla yöresel ürünlerimizi pazarlayacağız. Bir işyeri açmayı planlıyorum. Fakat her ev kadını gibi bende cesaret bulamıyordum ama 4-5 arkadaşımla birlikte bir dükkan açmayı planlıyoruz. Bu iş yerinde de Niğde yemekleri, börek, ekmek gibi ürünler satmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Mutfak Şefi Süleyman Engin ise, Niğde mutfağında çok güzel örnekler olduğunu, uluslararası platformda Niğde mutfağını sunacağını söyledi.

(YE-SK)



15.04.2017 12:47:41 TSI

NNNN

