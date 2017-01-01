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Ilıcalı'nın Tramvay Projesine Bakan Arslan'dan destek

15 Nisan 2017 Cumartesi, 12:42
Ilıcalı'nın Tramvay Projesine Bakan Arslan'dan destek
Ilıcalı'nın Tramvay Projesine Bakan Arslan'dan destek

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletevekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın tramvay projesine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan destek geldi. Arslan, Ilıcalı'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı 13 kilometrelik raylı sistemin yapımına bu yıl içerisinde başlayacaklarını söyledi.
Erzurum'un mevcut ulaştırma sistemini daha konforlu, güvenli ve düzenli bir hale getirmek, hava kirliliğine kalıcı çözüm üretmek için şehrin raylı sistem ile bir an önce buluşması gerektiğini her fırsatta dile getiren Milletvekili Mustafa Ilıcalı'ya, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan destek geldi.
Ulaştırma Bakanı Arslan'ın başkanlığında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ve kurum müdürlerinin katıldığı 2017 yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme gelen taramvay projesi için şehir merkezine 13 kilometrelik raylı sistem döşeneceğini söyleyen Bakan Arslan "Erzurum'un ihtiyaçlarını ve ulaşımla ilgili durumunu değerli Valimiz, değerli Büyükşehir Belediye Başkanimiz ve ulaşim uzmani olan değerli milletvekilimiz ile birlikte masaya yatirdik. Demiryolunda Sivas-Erzincen'ın yapım süreci devam ediyor. Erzincan-Erzurum'undaaynı zamnda 250 km hızla yük taşınabilir şekilde yeniden yapılmasıyla ilgili uygulama projelerini yapmaya başladık.Devamında da Erzurum-Kars'ı yapacağız. Haziranda bitecek olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile Londra'dan Pekin'e yük taşımacılığınıkesintisiz hale getireceğiz." dedi. Hazırladığı ulaşım projeleriyle adından sıkça söz ettiren Milletvekili Ilıcalı'ya bu hususta teşekkür eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ "İlimizdeki tramvay projesi ve diğer ulaşım projelerinin Milletvekilimiz Mustafa Ilıcalı tarafından özellikle gündeme getirilmesi ve takip edilmesi bizim için çok önemlidir. Mustafa kardeşim başından beri İstanbul'da Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanı olduğu dönemden başlayarak Türkiye'deki ulaşım projelerine büyük katkısı olmuş bir arkadaşımız. Kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ilıcalı, Tramvay Projesini Her Fırsatta Dile Getirmişti
Konunun uzmanı asistanları tarafından hazırlanan Erzurum Tramway Projesini, Büyükşehir Belediyesine daha önce teslim eden Ilıcalı, projeye maddi destek sağlamak için de konuyu hem Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen AK Parti 25. İstişare Toplantısında hem de Ulaştırma Bakanlığı 2017 yılı bütçe görüşmelerinde AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada gündeme getirmişti. Bütçe görüşmelerindeki konuşmasında Ilıcalı, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a hitaben "Sayın Bakanım, Erzurum seçim bölgemde bir Raylı Sistem Projesi hazırladım, 'Gönderin, Ulaştırma Bakanlığına destek olalım.' demiştiniz. Büyükşehir Belediyemiz gönderdi. Ne olursunuz, bu 13 kilometrelik projeyi bir an önce yapalım. Ankara Yüksek hızlı Tren Garının açılışında da Sayın Cumhurbaşkanımız 'Yüksek Hızlı tren Erzurum'a 2023'te gelecek.' dedi. Erzurum'da hemen bunu başlatalım." sözleri ile maddi destek talebinde bulunmuştu.
(ERZ-AT-Y)

15.04.2017 12:49:50 TSI
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