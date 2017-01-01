15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Referandumda evde bakım hizmeti alan 50 kişi oy kullanacak

15 Nisan 2017 Cumartesi, 12:44
Referandumda evde bakım hizmeti alan 50 kişi oy kullanacak

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandumda Nevşehir'de eve bakım hizmeti alan 50 hasta oy kullanacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrasına il genelinde evde bakım hizmeti alan 410 hastaya ulaşıldı. Nevşehir'de evde bakım hizmeti aldığı öğrenilen 50 hasta Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından oy kullanmak için taşıma hizmeti alacak.
(COŞ-SK)

15.04.2017 12:51:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği 3.genel kurulunu yaptı
YEREL

NEVŞEHİR VATAN ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ DERNEĞİ 3.GENEL KURULUNU YAPTI
Ünver, Şehit yakınları ve Gazilere yemek verdi
YEREL

ÜNVER, ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YEMEK VERDİ
23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında ilk öğrenci grubu Azerbaycan'dan geldi
YEREL

23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ KAPSAMINDA İLK ÖĞRENCİ GRUBU AZERBAYCAN'DAN GELDİ
Nevşehirspor:4 Çat Gençlikspor:0
YEREL

NEVŞEHİRSPOR:4 ÇAT GENÇLİKSPOR:0
Uçhisar'da, Kapadokya Tasarım Çalıştayı gerçekleştiriliyor
YEREL

UÇHİSAR'DA, KAPADOKYA TASARIM ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
KAPHİB encümen toplantısı yapıldı
YEREL

KAPHİB ENCÜMEN TOPLANTISI YAPILDI
Vali Aktaş, Damızlık Sığır Üreticileri Birliğini ziyaret etti
YEREL

VALİ AKTAŞ, DAMIZLIK SIĞIR ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİNİ ZİYARET ETTİ
Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilecek
YEREL

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILABİLECEK
Ünver, Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şubesi'ni ziyaret etti
YEREL

ÜNVER, TÜRKİYE SAKATLAR DERNEĞİ NEVŞEHİR ŞUBESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Tanrıver, &quot;Tüm hemşerilerimi milletin iradesine sahip çıkmaya davet ediyorum&quot;
YEREL

TANRIVER, "TÜM HEMŞERİLERİMİ MİLLETİN İRADESİNE SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM"
Milletvekili Açıkgöz, &quot; Bizim gücümüz millet&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ AÇIKGÖZ, " BİZİM GÜCÜMÜZ MİLLET"
Milletvekili Gizligider, &quot; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikrarı getirecek&quot;
YEREL

MİLLETVEKİLİ GİZLİGİDER, " CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İSTİKRARI GETİRECEK"
'Çocuk Dostu Şehir' projesi İzmir'de tanıtıldı
YEREL

'ÇOCUK DOSTU ŞEHİR' PROJESİ İZMİR'DE TANITILDI
Altınyıldız Koleji öğrencilerinden, Başkan Karaaslan'a ziyaret
YEREL

ALTINYILDIZ KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN, BAŞKAN KARAASLAN'A ZİYARET
Nevşehir'de oy verme saatleri değişmedi
YEREL

NEVŞEHİR'DE OY VERME SAATLERİ DEĞİŞMEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 Bakın nereliymiş...
  • 3 Ortalığı karıştıran sözler
  • 4 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?