Aydemir gençlere seslendi

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Gençlerimiz Güçlü Türkiye İçin EVET 'in ülkemizi zirvelere taşımak anlamına geldiğinin bilincinde. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi onların geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır.' dedi.

AYDEMİR HAMİDİYE VE NENEHATUN LİSELERİNİN KONUĞUYDU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Anayasa Değişikliği paketi ve içerdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili çalışmaları kapsamında Hamidiye Anadolu Kız Meslek Lisesi ve Nenehatun Anadolu Lisesinin konuğu oldu. Öğrencilerin yeni sistem hakkındaki düşünce ve öngörülerini dinleyen Milletvekili Aydemir, genç zihinlerin İstikrar ve İstikbal İçin EVET yaklaşımının örnek ve gıpta edilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ GENÇLERİMİZİN, ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye'nin önemli kazanımları olacağını belirten Milletvekili Aydemir, sistemin gençler odağında yeni fırsatlar getirdiği, onlara çağdaş düzeyde imkanlar sunduğu ve gelecek taşıdığını belirtti. Milletvekili Aydemir 'Anayasa değişikliğini gençlerimizin, ülkemizin geleceği için istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

AYDEMİR : FATİHİN TORUNLARINA GÜVENİMİZ TAM

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte 18 yaşındaki gençlere seçilme hakkı getirildiğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Bizim ülke olarak genç beyinlere, onların estireceği beyin fırtınalarına ihtiyacımız var. Bizim genç yaşında çağ değiştiren Fatihlerin torunlarına güvenimiz tam. Her şey siz gençlerimiz için.' değerlendirmesinde bulundu.

GENÇLERE YATIRIMLAR

Son 15 yılda gençliğe yapılan yatırımları paylaşan Milletvekili Aydemir, her ilde üniversite kurularak gençlerin yüksek öğretim özlemlerinin sonlandırıldığı, baş örtüsü zulmünün kaldırılarak inanç sahibi genç kızlara eğitim imkanı sunulduğu, küresel değişim ve dönüşümlerin yakalanması adına ülke eğitim alt yapısının yenilendiğini hatırlattı.

İHANET ŞEBEKELERİ HAYIR DİYOR

Öğrencilerle yaptığı söyleşide Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşı Kandil, İmralı , Pensilvanya'dan yönetilen şer ve ihanet odaklarının hayır kampanyası yürüttüklerine işaret eden Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin işlerlik kazanmasıyla birlikte terörün kökünün kazınacağı, hainlerin tarihten silineceğini, bu sebeple ihanet odaklarının milletin geleceğine yol bulan sistem değişikliğine hayır dediklerini vurguladı.

GENÇLERİMİZ, MEHMET AKİF İNANLARIN YOL ARKADAŞLARIDIR

Türkiye'nin en son 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını, Milli iradeye tahammülü olmayan, milletin inanç ve düşüncesini paylaşmayan, milletin istikbaline zincir vurmak isteyen hainlerin, ülke yönetimine el koymaya yeltendiğini bildiren Milletvekili Aydemir, 'Dünyaya 6 asır hükümran olmuş muhteşem ecdadın torunları, Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif İnanların tefekkürüyle dimağları beslenmiş, yürekleri aydınlık gençlerimiz bu hainler karşısında bir iman kalası gibi durarak, onları zillete mahkum etmişlerdir. Bugün, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı hayır kampanyası yürütenler, işte bu her biri bir iman kalası olan gençlerimizin 15 Temmuz'daki şanlı direnişini hazmedemeyenler, Milli iradenin yazdığı destanı silmek isteyenlerdir.' dedi.

GENÇLERİMİZE GÜVENİMİZ TAM

Milletvekili Aydemir, 'Biz tek Bayrak için, Biz Tek Vatan için, Biz tek millet için, Biz Tek Devlet için evet diyoruz. Biz gençlerimizin aydınlık geleceği için evet diyoruz. Sizin yüreğinizden süzülen imanlı destek, dilinizden dökülen dualar ve masumiyetiniz, yürek ve dimağ temizliğiniz bizim bu yolda en büyük desteğimizdir. ' dedi.

15.04.2017 12:57:31 TSI

