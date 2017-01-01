15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Özgüven: "Biz, muhtarlarımızla el ele daha çok hizmet için 'Evet' diyeceğiz"

15 Nisan 2017 Cumartesi, 13:05
Başkan Özgüven: "Biz, muhtarlarımızla el ele daha çok hizmet için 'Evet' diyeceğiz"
Başkan Özgüven: "Biz, muhtarlarımızla el ele daha çok hizmet için 'Evet' diyeceğiz"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Biz, muhtarlarımızla el ele daha çok hizmet için 'Evet' diyeceğiz" dedi.
Referandum sürecinin son gününde Ereğli Belediyesi, Belediye Kültür Merkezi Bolkar Düğün Salonu'nda muhtarlara ve azalara kahvaltı programı düzenledi. Kahvaltı programına AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Büyüktorun, muhtarlar ve azalar katıldı.
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimiz ilk günde söylediğimiz gibi sizler bizim mesai arkadaşlarımızsınız. Mahallelerin Belediye Başkanı sizlersiniz. Her zaman sizlerle birlikte ve istişare içerisinde olduk, bundan sonra da öyle olacak. Bu sebeple sizlerle bu programda bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Ülkemizin içerisinde bulunduğu süreci sizler de yakından takip ettiniz ve destek verdiniz. Referandum ülkemiz için çok önemli bu hassasiyetle bize destek verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hizmet noktasında tüm engelleri ortadan kaldırarak şehrimizin ve ülkemizin her noktasına hizmet ulaştırma amacındayız. Biz, muhtarlarımızla el ele daha çok hizmet için 'Evet' diyeceğiz. Umarım referandumda da isteğimiz 'Evet' sonucunu alarak Türkiye'ye yeni ufuklar açacağız" dedi.
Mutlu ve huzurlu bir gelecek için 'Evet' diyen AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, "Reisin en yakınları ve her platformda bir araya geldiği muhtarlarla bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Muhtarlara yakın olan halka yakın olur bizlerin de amacı halka hizmet olduğu için her zaman muhtarlarımıza yakın olacağız. Bir ve beraber olmalıyız ülkemizin buna ihtiyacı var. 1071'de Anadolu'nun kapıları bize açıldığından bu yana bizimle uğraşıyorlar. Bedenimizden, canımızdan bir parça olan Doğu'yu kangren haline getirip bizden koparmaya çalıştılar, her on yılda bir yaptıkları darbelerle bizi yönetmeye kalktılar, türlü türlü oyunlarla bizi topraklarımızdan atmak için uğraştılar ama başaramadılar, başaramayacaklar. Şimdi bu referandumla ülkemiz için bir dönüm noktasını yaşıyoruz. Referandumdan yüksek bir 'Evet' oyu çıkararak büyük ve güçlü Türkiye emellerimize Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu.
(İHA-İP-Y)

15.04.2017 13:13:26 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Anaokulu öğrencilerinden Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
Hırsızlık için kız çocuğunu kullandılar
YEREL

HIRSIZLIK İÇİN KIZ ÇOCUĞUNU KULLANDILAR

Uzay bilimlerini tercih edeceklerin önü açık
YEREL

UZAY BİLİMLERİNİ TERCİH EDECEKLERİN ÖNÜ AÇIK
Konya Buluşması
YEREL

KONYA BULUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KONYA'DA
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
&quot;Konya Buluşması&quot;
YEREL

"KONYA BULUŞMASI"
MEDAŞ referanduma yönelik tedbirlerini aldı
YEREL

MEDAŞ REFERANDUMA YÖNELİK TEDBİRLERİNİ ALDI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Rektör Şahin, &quot;Konyasporlu Olduğumuzu Gururla Söylüyoruz&quot;
YEREL

REKTÖR ŞAHİN, "KONYASPORLU OLDUĞUMUZU GURURLA SÖYLÜYORUZ"
SÜ'de Parkinson hastalığı anlatıldı
YEREL

SÜ'DE PARKİNSON HASTALIĞI ANLATILDI
Akademik Birlik Platformu referandumda 'evet' diyor
YEREL

AKADEMİK BİRLİK PLATFORMU REFERANDUMDA 'EVET' DİYOR
Başkan Özgüven: &quot;Biz, şehrimize hizmet eden büyük bir aileyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN: "BİZ, ŞEHRİMİZE HİZMET EDEN BÜYÜK BİR AİLEYİZ"
Beyşehir Milli Eğitim'den &quot;Mem'uriyetten Mem'nuniyete&quot; isimli dergi
YEREL

BEYŞEHİR MİLLİ EĞİTİM'DEN "MEM'URİYETTEN MEM'NUNİYETE" İSİMLİ DERGİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 Bakın nereliymiş...
  • 3 Ortalığı karıştıran sözler
  • 4 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?