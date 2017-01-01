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Kaymakam Arslan, Başkan Karaosmanoğlu'na veda etti



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, emekliye ayrılan Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan'ı makamında kabul etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, emekliye ayrılarak görevini bırakan Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan'ı makamında kabul etti. Veda amaçlı gerçekleşen ziyarette emeklilik hayatında Kaymakam Arslan'a mutluluklar ve başarılar dileyen Karaosmanoğlu, görevi sürecinde ortaya koyduğu hizmetler için de teşekkür etti.

(İG-RFK-Y)



15.04.2017 13:18:58 TSI

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