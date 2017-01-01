15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Arslan, Başkan Karaosmanoğlu'na veda etti

15 Nisan 2017 Cumartesi, 13:10
Kaymakam Arslan, Başkan Karaosmanoğlu'na veda etti
Kaymakam Arslan, Başkan Karaosmanoğlu'na veda etti

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, emekliye ayrılan Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan'ı makamında kabul etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, emekliye ayrılarak görevini bırakan Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan'ı makamında kabul etti. Veda amaçlı gerçekleşen ziyarette emeklilik hayatında Kaymakam Arslan'a mutluluklar ve başarılar dileyen Karaosmanoğlu, görevi sürecinde ortaya koyduğu hizmetler için de teşekkür etti.
(İG-RFK-Y)

15.04.2017 13:18:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Karaosmanoğlu, Gebzeli kadınlarla buluştu
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, GEBZELİ KADINLARLA BULUŞTU
Kocaeli Dünya Kupası heyecanı başlıyor
YEREL

KOCAELİ DÜNYA KUPASI HEYECANI BAŞLIYOR
Bakan Işık sporcularla buluştu
YEREL

BAKAN IŞIK SPORCULARLA BULUŞTU
Bakan Işık sporcularla buluştu
YEREL

BAKAN IŞIK SPORCULARLA BULUŞTU
Bir 250 adet yeni yolcu durağının montajı sürüyor
YEREL

BİR 250 ADET YENİ YOLCU DURAĞININ MONTAJI SÜRÜYOR
Büyükşehir personeli spor şenliğinde buluşacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR PERSONELİ SPOR ŞENLİĞİNDE BULUŞACAK
Emekli personelden Başkan Baran'a veda ziyareti
YEREL

EMEKLİ PERSONELDEN BAŞKAN BARAN'A VEDA ZİYARETİ
Öğrenciler, Körfez Belediyesi Atık Getirme Merkezini ziyaret etti
YEREL

ÖĞRENCİLER, KÖRFEZ BELEDİYESİ ATIK GETİRME MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ
Evlilik okulu, evlenecek çiftlere rehber oluyor
YEREL

EVLİLİK OKULU, EVLENECEK ÇİFTLERE REHBER OLUYOR
Kocaeli'de şüpheli ölüm
YEREL

KOCAELİ'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM
İzmit'te &quot;Huzur&quot; uygulaması
YEREL

İZMİT'TE "HUZUR" UYGULAMASI
Kocaeli'de tekne hırsızlığı iddiası
YEREL

KOCAELİ'DE TEKNE HIRSIZLIĞI İDDİASI
Kocaeli'de FETÖ/PDY davaları
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY DAVALARI
İzmit Kent Konseyi Nisan ayı toplantısı yapıldı
YEREL

İZMİT KENT KONSEYİ NİSAN AYI TOPLANTISI YAPILDI
Başkan, projeleri yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN, PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ
Kartepe'de 2 bin 350 öğrenciye bisiklet dağıtıldı
YEREL

KARTEPE'DE 2 BİN 350 ÖĞRENCİYE BİSİKLET DAĞITILDI
Körfez'e modern öğrenci yurdu için yapılacak
YEREL

KÖRFEZ'E MODERN ÖĞRENCİ YURDU İÇİN YAPILACAK
Dünya sanat günü etkinliği 20 Nisan perşembe günü yapılacak
YEREL

DÜNYA SANAT GÜNÜ ETKİNLİĞİ 20 NİSAN PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK
Çocuk Meclisinden halk sağlığı müdürüne ziyaret
YEREL

ÇOCUK MECLİSİNDEN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜNE ZİYARET
Eski belediye başkanının silahlı saldırıya uğraması
YEREL

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMASI
Kocaeli'de terör operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE TERÖR OPERASYONU
Gebze köylerinde temizlik seferberliği başladı
YEREL

GEBZE KÖYLERİNDE TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLADI
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Karabacak, oyunu Aslan Çimento İlkokulunda kullanacak
YEREL

KARABACAK, OYUNU ASLAN ÇİMENTO İLKOKULUNDA KULLANACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 Bakın nereliymiş...
  • 3 Ortalığı karıştıran sözler
  • 4 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?