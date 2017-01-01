15 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti'li Ünüvar: "Bundan sonra yetkili hep millet olacak"

15 Nisan 2017 Cumartesi, 13:16
AK Parti'li Ünüvar: "Bundan sonra yetkili hep millet olacak"
AK Parti'li Ünüvar: "Bundan sonra yetkili hep millet olacak"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, anayasa değişikliği ile bundan sonra yetkinin hep millette olacağını söyledi.
Bir inşaat firmasının şantiyesinde çalışanlara anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatan Ünüvar, referandum öncesi vatandaşlara, "Mutlaka sandığa gidin" çağrısı yaptı. Referandumun evet-hayır meselesinden öte memleket meselesi olduğunu dile getiren Ünüvar, "17 Nisan sabahı güçlü bir Türkiye için tüm vatandaşlarımız sandık başına giderek, oyunu kullanmalı. Çünkü bu ülkede milletin üzerinde hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ülkemiz için, milletimiz için, bayrağımız için, en önemlisi yarınlarımız için sandığa gidelim ve ülkemizin büyük hedeflerine daha hızlı adımlarla ilerlemesinin yolunu açalım" dedi.

"'Evet'in arkasında ümit var"
Referandumda neden "evet" denilmesi gerektiğini haftalardır uzun uzun konuşmalarla halka anlattıklarını ifade eden Ünüvar, "Çünkü 'evet'in arka planında çok fazla ümit var. Halbuki tersini anlatanlar, sadece spot bir cümleyle 'evet verirseniz ülke bölünür, evet verirseniz eyalet sistemi gelir, evet verirseniz tek adama ülkeyi teslim edersiniz, evet verirseniz parlamento kapanır' gibi gerçekle hiçbir alakası olmayan ifadeler kullanıyorlar. Esasında mesele evet-hayır meselesi değil. Özellikle ülkemizle ilgili hususlarda hiç de üstüne vazife olmayan bir takım ülkelerin bir takım örgütlerin açıklamaları, bu anayasa değişikliğinin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu" diye konuştu.

15 yıllık AK Parti iktidarında her alanda devasa yatırımların yapıldığını, sadece inşaat sektörüne bakıldığı zaman bile olağanüstü gelişmelerin görülebileceğini kaydeden Ünüvar, "Türk inşaat sektörü şu anda dünyada Çin'den sonra ikinci sırada. Türkiye'ye baktığınız zaman yolları, köprüleri, konutları, yani inşaat sektöründeki gelişmeyi görebiliyorsunuz. Bu da istihdam anlamında çok ciddi gelişmeler sağlıyor. Bunlar kendiliğinden mi oluyor? Hayır. Arkasında bir irade var. O irade ülkeyi geliştirme, kalkındırma iradesi. 15 yıl boyunca hamdolsun ülkemizi yönetenler, ellerinden gelen gayreti gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki uyumun önemine dikkat çeken AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, şöyle devam etti:
"Özelikle 2007'den sonra hamdolsun cumhurbaşkanı-başbakan çatışması olmadı. Ama sadece 2002-2007 arasındaki AK Parti-Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ilişkisine baktığınız zaman aslında cumhurbaşkanı ve başbakan uyumunun ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Her şeye karışan bir cumhurbaşkanı, 'yetkiyi anayasadan alıyorum' diyerek aslında milletin yetki verdiği hükümetin her işine karışan, onları biraz da engellemeye çalışan bir cumhurbaşkanının ülke için ne kadar önemli sıkıntılara yol açtığını da görmüş olduk. Biz 16 Nisan'daki halk oylaması ile çatışmacı ortamı değiştiriyoruz. Şu anda yetkisini anayasadan alan ama hiç sorumlu olmayan bir Cumhurbaşkanlığı, yetkisini milletten alan ve sorumlu olan bir Başbakanlık var. Bu esasında uyum olmazsa çok kısa sürede krize yol açabilecek bir durum. Dolayısıyla biz anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkilerini Cumhurbaşkanlığı makamında topluyoruz. Bu değişiklikle cumhurbaşkanı ve başbakanın 'sen yetkilisin, ben yetkiliyim' kavgasını ortadan kaldırmış oluyoruz. Peki bu çok mu önemli. Evet, çok önemli. Çünkü onlar kavga ettiği zaman halk yoksullaşıyor, halkın parasının değeri azalıyor, halkın sofrasına koyduğu ekmeğin miktarı azalıyor, istihdam azalıyor, işsizlik artıyor."

"İlk 4 madde ile ilgili değişiklik söz konusu olamaz"
Anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili değişikliğin söz konusu olmadığını ifade eden Ünüvar, "Türkiye'nin rejimi Cumhuriyettir, bununla ilgili bir değişiklik yok, olamaz. Türkiye'nin üniter yapısıyla ilgili bir değişiklik yok, olamaz. Türkiye'nin başkentinin değişmesi mümkün değil. Türkiye'nin bayrağının, marşının değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla anayasa değişiklik paketinde zikredilmeyen hususları CHP sözcüleri zikrederek halkın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar" dedi.
(UMT-Y)

15.04.2017 13:24:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kozan'da Kadınlara &quot;Girişimde Önce Kadın Projesi&quot; Eğitimi
YEREL

KOZAN'DA KADINLARA "GİRİŞİMDE ÖNCE KADIN PROJESİ" EĞİTİMİ
Şampiyonlardan Başkan Sözlü'ye ziyaret
YEREL

ŞAMPİYONLARDAN BAŞKAN SÖZLÜ'YE ZİYARET
Adana'da LYS öncesi doğru tercih semineri
YEREL

ADANA'DA LYS ÖNCESİ DOĞRU TERCİH SEMİNERİ
ÇGC, 42. yılını kutladı
YEREL

ÇGC, 42. YILINI KUTLADI
Hibrit IPL epilasyon cihazı '2017 Güzellik ve Bakım Fuarında' tanıtıldı
YEREL

HİBRİT IPL EPİLASYON CİHAZI '2017 GÜZELLİK VE BAKIM FUARINDA' TANITILDI
Adana'da banka soygunu girişimi
YEREL

ADANA'DA BANKA SOYGUNU GİRİŞİMİ
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK:
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK:
&quot;Giresunspor maçında kazanmak için oynayacağız&quot;
YEREL

"GİRESUNSPOR MAÇINDA KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"
FETÖ davası sanığı 4 eski polis tutuklandı
YEREL

FETÖ DAVASI SANIĞI 4 ESKİ POLİS TUTUKLANDI
GÜNCELLEME - Adana'daki terör operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DAKİ TERÖR OPERASYONU

Toroslar EDAŞ, referandum tedbirlerini aldı
YEREL

TOROSLAR EDAŞ, REFERANDUM TEDBİRLERİNİ ALDI
Sözlü: &quot;Adana'nın geleceğini planlıyoruz&quot;
YEREL

SÖZLÜ: "ADANA'NIN GELECEĞİNİ PLANLIYORUZ"
Tufanbeyli'de aranan 4 kişi yakalandı
YEREL

TUFANBEYLİ'DE ARANAN 4 KİŞİ YAKALANDI
Startup Weekend &quot;Kalkınma İçin Teknoloji&quot; temasıyla Adana'da
YEREL

STARTUP WEEKEND "KALKINMA İÇİN TEKNOLOJİ" TEMASIYLA ADANA'DA
Diyarbakır'daki dolandırıcılık şüphelileri Adana'da yakalandı
YEREL

DİYARBAKIR'DAKİ DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİLERİ ADANA'DA YAKALANDI
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik:
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK:
Kozan'da &quot;Gelin Maç Yapalım Kazanan Dostluk Olsun&quot; turnuvası
YEREL

KOZAN'DA "GELİN MAÇ YAPALIM KAZANAN DOSTLUK OLSUN" TURNUVASI
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: &quot;Türkiye'nin üniter yapısında herhangi bir değişiklik önerisini kesinlikle reddediyoruz. Eyalet modeli önerilerini kesinlikle geçmişte reddettik, bugün de böyle bir öneri gelirse, böyle bir tartışma yapılırsa bunu reddeceğimizi, bunun Türkiye için doğru bir yaklaşım olmadığını sürekli olarak söylüyoruz, altını çiziyoruz. Türkiye'nin üniter devlet yapısının korunması, verdiğimiz mücadelenin en önemli parçasıdır. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün korunması, verdiğimiz mücadelenin hedefidir.&quot;
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK: "TÜRKİYE'NİN ÜNİTER YAPISINDA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİNİ KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ. EYALET MODELİ ÖNERİLERİNİ KESİNLİKLE GEÇMİŞTE REDDETTİK, BUGÜN DE BÖYLE BİR ÖNERİ GELİRSE, BÖYLE BİR TARTIŞMA YAPILIRSA BUNU REDDECEĞİMİZİ, BUNUN TÜRKİYE İÇİN DOĞRU BİR YAKLAŞIM OLMADIĞINI SÜREKLİ OLARAK SÖYLÜYORUZ, ALTINI ÇİZİYORUZ. TÜRKİYE'NİN ÜNİTER DEVLET YAPISININ KORUNMASI, VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN EN ÖNEMLİ PARÇASIDIR. TÜRKİYE'NİN BİRLİK VE BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI, VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN HEDEFİDİR."
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: &quot;Türkiye'de hiçbir zaman eyalet sistemini önerenlerin yaptığı işin doğru olduğunu ifade etmedik. Her zaman eyalet sisteminden bahsedenlerin, eyalet önerisinde bulunanların önerilerinin yanlış olduğunu ifade ettik. Türkiye'nin ne yönetim modeli açısından, ne idari yapısı açısından ne de demokrasisi açısından eyalet önerilerinin hiçbir şekilde getirisi olmayacağını, hatta zararı olacağını ifade ettik.&quot;
YEREL

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ ÇELİK: "TÜRKİYE'DE HİÇBİR ZAMAN EYALET SİSTEMİNİ ÖNERENLERİN YAPTIĞI İŞİN DOĞRU OLDUĞUNU İFADE ETMEDİK. HER ZAMAN EYALET SİSTEMİNDEN BAHSEDENLERİN, EYALET ÖNERİSİNDE BULUNANLARIN ÖNERİLERİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU İFADE ETTİK. TÜRKİYE'NİN NE YÖNETİM MODELİ AÇISINDAN, NE İDARİ YAPISI AÇISINDAN NE DE DEMOKRASİSİ AÇISINDAN EYALET ÖNERİLERİNİN HİÇBİR ŞEKİLDE GETİRİSİ OLMAYACAĞINI, HATTA ZARARI OLACAĞINI İFADE ETTİK."
Kozan'da &quot;Bayrak ve Şehitlerimiz&quot; temalı yürüyüş
YEREL

KOZAN'DA "BAYRAK VE ŞEHİTLERİMİZ" TEMALI YÜRÜYÜŞ
Adana'daki terör operasyonu
YEREL

ADANA'DAKİ TERÖR OPERASYONU

Adana'da kültür-sanat hizmetlerinde güç birliği
YEREL

ADANA'DA KÜLTÜR-SANAT HİZMETLERİNDE GÜÇ BİRLİĞİ
Çelikcan: &quot;Seçimler huzur içerisinde geçsin, 'evet'le kazanan ülkemiz olsun&quot;
YEREL

ÇELİKCAN: "SEÇİMLER HUZUR İÇERİSİNDE GEÇSİN, 'EVET'LE KAZANAN ÜLKEMİZ OLSUN"
EN ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en güzel 100 kadını
ŞİPŞAK

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL 100 KADINI

 1
  • 2 Bakın nereliymiş...
  • 3 Ortalığı karıştıran sözler
  • 4 Referandum ile ilgili her şey! Neyi, nerede, nasıl oylayacağız?