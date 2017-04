YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti'li Ünüvar: "Bundan sonra yetkili hep millet olacak"

ADANA (İHA) - AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, anayasa değişikliği ile bundan sonra yetkinin hep millette olacağını söyledi.

Bir inşaat firmasının şantiyesinde çalışanlara anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatan Ünüvar, referandum öncesi vatandaşlara, "Mutlaka sandığa gidin" çağrısı yaptı. Referandumun evet-hayır meselesinden öte memleket meselesi olduğunu dile getiren Ünüvar, "17 Nisan sabahı güçlü bir Türkiye için tüm vatandaşlarımız sandık başına giderek, oyunu kullanmalı. Çünkü bu ülkede milletin üzerinde hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ülkemiz için, milletimiz için, bayrağımız için, en önemlisi yarınlarımız için sandığa gidelim ve ülkemizin büyük hedeflerine daha hızlı adımlarla ilerlemesinin yolunu açalım" dedi.



"'Evet'in arkasında ümit var"

Referandumda neden "evet" denilmesi gerektiğini haftalardır uzun uzun konuşmalarla halka anlattıklarını ifade eden Ünüvar, "Çünkü 'evet'in arka planında çok fazla ümit var. Halbuki tersini anlatanlar, sadece spot bir cümleyle 'evet verirseniz ülke bölünür, evet verirseniz eyalet sistemi gelir, evet verirseniz tek adama ülkeyi teslim edersiniz, evet verirseniz parlamento kapanır' gibi gerçekle hiçbir alakası olmayan ifadeler kullanıyorlar. Esasında mesele evet-hayır meselesi değil. Özellikle ülkemizle ilgili hususlarda hiç de üstüne vazife olmayan bir takım ülkelerin bir takım örgütlerin açıklamaları, bu anayasa değişikliğinin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu" diye konuştu.



15 yıllık AK Parti iktidarında her alanda devasa yatırımların yapıldığını, sadece inşaat sektörüne bakıldığı zaman bile olağanüstü gelişmelerin görülebileceğini kaydeden Ünüvar, "Türk inşaat sektörü şu anda dünyada Çin'den sonra ikinci sırada. Türkiye'ye baktığınız zaman yolları, köprüleri, konutları, yani inşaat sektöründeki gelişmeyi görebiliyorsunuz. Bu da istihdam anlamında çok ciddi gelişmeler sağlıyor. Bunlar kendiliğinden mi oluyor? Hayır. Arkasında bir irade var. O irade ülkeyi geliştirme, kalkındırma iradesi. 15 yıl boyunca hamdolsun ülkemizi yönetenler, ellerinden gelen gayreti gösterdiler" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı ile başbakan arasındaki uyumun önemine dikkat çeken AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, şöyle devam etti:

"Özelikle 2007'den sonra hamdolsun cumhurbaşkanı-başbakan çatışması olmadı. Ama sadece 2002-2007 arasındaki AK Parti-Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ilişkisine baktığınız zaman aslında cumhurbaşkanı ve başbakan uyumunun ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Her şeye karışan bir cumhurbaşkanı, 'yetkiyi anayasadan alıyorum' diyerek aslında milletin yetki verdiği hükümetin her işine karışan, onları biraz da engellemeye çalışan bir cumhurbaşkanının ülke için ne kadar önemli sıkıntılara yol açtığını da görmüş olduk. Biz 16 Nisan'daki halk oylaması ile çatışmacı ortamı değiştiriyoruz. Şu anda yetkisini anayasadan alan ama hiç sorumlu olmayan bir Cumhurbaşkanlığı, yetkisini milletten alan ve sorumlu olan bir Başbakanlık var. Bu esasında uyum olmazsa çok kısa sürede krize yol açabilecek bir durum. Dolayısıyla biz anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanı ve başbakanın yetkilerini Cumhurbaşkanlığı makamında topluyoruz. Bu değişiklikle cumhurbaşkanı ve başbakanın 'sen yetkilisin, ben yetkiliyim' kavgasını ortadan kaldırmış oluyoruz. Peki bu çok mu önemli. Evet, çok önemli. Çünkü onlar kavga ettiği zaman halk yoksullaşıyor, halkın parasının değeri azalıyor, halkın sofrasına koyduğu ekmeğin miktarı azalıyor, istihdam azalıyor, işsizlik artıyor."



"İlk 4 madde ile ilgili değişiklik söz konusu olamaz"

Anayasanın ilk 4 maddesi ile ilgili değişikliğin söz konusu olmadığını ifade eden Ünüvar, "Türkiye'nin rejimi Cumhuriyettir, bununla ilgili bir değişiklik yok, olamaz. Türkiye'nin üniter yapısıyla ilgili bir değişiklik yok, olamaz. Türkiye'nin başkentinin değişmesi mümkün değil. Türkiye'nin bayrağının, marşının değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla anayasa değişiklik paketinde zikredilmeyen hususları CHP sözcüleri zikrederek halkın kafasını karıştırmaya çalışıyorlar" dedi.

