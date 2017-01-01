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Şampiyonlardan Başkan Sözlü'ye ziyaret



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Demirspor U-19 takımı, Başkan Sedat Sözlü'yü ziyaret etti.

19 maçta 17 galibiyet alıp 2 beraberlikle yenilgisiz şampiyon olan genç şimşekler, finalde de Adanaspor'u 1-0 yenerek Adana'nın şampiyonu oldu.

Teknik Direktör Arman Bozkaya yönetiminde çıktığı maçlarda şampiyonluk ipini göğüsleyen U-19 takımını kabul eden Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü, tebrik ederek Türkiye finallerinde başarılar diledi. Altyapıdan yetişecek olan genç oyuncuların gelecekte A takımın iskelet kadrosunu oluşturacağına inandığını belirten Sözlü, kendilerine sonuna kadar destek olacaklarını söyledi.

Adana Demirspor U-19 takımı Türkiye finallerine katılma hakkı kazanırken ellerinden geleni yapıp Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

(UMT-Y)



15.04.2017 13:25:11 TSI

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