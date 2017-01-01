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Belediye ekipleri yeni yürüyüş yolları keşfediyor

15 Nisan 2017 Cumartesi, 13:32
Belediye ekipleri yeni yürüyüş yolları keşfediyor
Belediye ekipleri yeni yürüyüş yolları keşfediyor

(Fotoğraflı)

Faruk Çidem
BOLU (İHA) - Türkiye'nin uluslararası işaret sistemiyle belirlenen en uzun yürüyüş parkurlarına sahip olan Bolu'da, belediye ekipleri doğaseverler için yeni yürüyüş rotaları keşfediyor.
Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu, doğa sporlarının cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Abant, Gölcük, Yedigöller gibi ünlü tabiat parkları ve doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Bolu'da, Bolu Belediyesi ve Tabiatın Kalbi Bolu Kültür ve Doğa Derneği iş birliği ile bin 948 kilometre uzunluğunda doğal yürüyüş parkuru oluşturuldu.
Oluşturulan parkurlara, Mudurnu'nun Taşkesti Beldesinde yapılan keşif yürüyüşün ardından bir yenisi daha eklendi. Ekipler, Karamurat Gölü - Sülüklü Göl ve Tavşansuyu Köyü arasında zorluk derecesi 5 olan 22 kilometre uzunluğundaki parkurun rotasını GSPS'ten işaretleyerek, uluslararası işaret sistemleri bulunan parkur tabelası dikti. Bölgeye yerleştirilen tabela Bolu'nun uluslararası işaret sistemiyle belirlenen 100'üncü tabelası oldu.
(FC-RFK-Y)

15.04.2017 13:41:16 TSI
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