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Vatandaştan 'Evet' şovu

- 'Evet' çadırının önünde edilen ilginç dansı vatandaşlar ilgiyle izlendi



(Fotoğraflı)



Kadir Arslan

ESKİŞEHİR (İHA) - Referanduma sayılı saatler kala Eskişehir'de bulunan bir 'Evet' çadırı önünde dans eden vatandaşın ilginç hareketleri sosyal medyada günün konusu oldu.

Anayasa referandumu için aylar öncesinden çalışmalara başlayan siyasi partiler kampanyalarına kurdukları çadırlarla devam ediyor. Eskişehir'de bir 'Evet' çadırı önünde dans eden vatandaşın görüntüleri ise sosyal medyada binlerce kez izlendi. Şarkılara dansla eşlik eden vatandaşın videosu sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Üniversite Caddesi üzerinde çalışmalarını sürdüren 'Evet' çadırında bulunanların da bayrak sallayarak destek verdiği vatandaş, dakikalarca adeta kendinden geçerek dans etti. Videoyu izleyen vatandaşlar ise, 'Çok sürreal bir çalışma', 'Tüylerim diken diken oldu' yorumlarında bulundu.

(KA-MET-Y)



15.04.2017 13:49:53 TSI

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