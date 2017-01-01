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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Iğdır'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

15 Nisan 2017 Cumartesi, 13:53
Iğdır'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

(Fotoğraflı)

Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Iğdır'da şiddetli rüzgar nedeni ile Iğdır Üniversitesi giriş kapısı ve özel güvenlik görevlilerin bulunduğu kontrol noktasının üzerindeki saclar uçtu.
Sabah saatlerinde başlayan ve öğlene doğru etkisini arttıran fırtına Iğdır Üniversitesi Suveren kampüsü girişinde bulunan kontrol noktası üzerindeki sacları uçurdu. Rüzgarın şiddetiyle Iğdır-Doğubayazıt karayolu üzerine uçan sac parçaları seyir halinde olan araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Şiddetli rüzgardan dolayı kontrol noktasının üzerindeki sacların uçtuğunu gören güvenlik görevlisi kontrol noktasının önüne park ettiği aracını kaldırdıktan sonra çatıdan düşen saç parçalarını yoldan kaldırdı. Yaklaşık bir ay önce tamir edildiği fakat rüzgarın çok şiddetli olmasından dolayı daha fazla dayanamayarak tekrar uçtuğu öğrenildi.
(ET-AT-BA-Y)

15.04.2017 14:00:13 TSI
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