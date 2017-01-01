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Başkan Türel, Şarampol Caddesinde incelemelerde bulundu



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ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Şarampol Caddesi'nde devam eden 'Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi' çalışmalarını inceledi, vatandaş ve esnafla sohbet edip fikirlerini aldı. Başkan Türel, Şarampol esnafı ve halkının projeden memnun olduğunu görmenin en büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Efsane Geri Dönüyor' sloganıyla tanıttığı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında Şarampol Caddesi'nde çalışmalar devam ediyor. Şarampol'ü dünyanın en güzel alışveriş sokaklarından biri haline getirecek caddenin her iki yönünde de iş makinelerinin ve ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Onların memnuniyeti bizim mutluluğumuz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'de devam eden çalışmaları yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi alırken bazı yenilikler konusunda yetkililere talimat verdi. Türel, incelemeler sırasında esnafla sohbet edip hayırlı işler dilerken fikirlerini de aldı. Proje çalışmalarının Şarampol halkını ve esnafını memnun etmesinin önemine değinen Başkan Türel "Çünkü bu proje ile Şarampol Caddesi eski günlerine dönecek. Antalya'da yaşayanda yaşamayanda ziyarete gelenler herkesin görmeden gitmek istemeyeceği bir cadde olacak. Sosyal yaşamın merkezi olacak. Adeta 24 saat yaşayan bir cadde olacak. Halkın memnuniyeti bizleri daha da mutlu ediyor" dedi.

Renkli ve modern cadde

SGK ve Tonguç Kavşağı arasındaki Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yer alan binaların boyanma işlemi tamamlandı. Caddeye bakan binaların ön cephelerinde kaplama çalışması, yan ve arka cephelerinde ise boyama işlemi devam ediyor. Caddeye renk katacak 5 süs havuzunda ise son aşamaya gelindi. Vatandaşların yürüyüş yolu için cadde boyunca özel gölgelendirme alanları yapılıyor. İş yerlerinin ön cepheleri ahşapla kaplanarak güzelleştiriliyor.

24 saat yaşayan cadde

Kentsel tasarım uygulamaları ile Antalya'ya gelen herkesin görmeden gitmek istemeyeceği bir bölgeye dönüşecek olan Şarampol Caddesi, projeyle birlikte daha yeşil bir görünüm kazanacak. Cadde üzerinde yerleştirilecek kent mobilyalarının yanı sıra, kafe ve restoran gibi reaktif birimler açık alan olarak kullanılacak. Mevcut binaların görünümüne zarar vermeden, tabela, klima gibi görüntü kirliliğine sebep olan dış üniteler, uygulanacak teknikle kaybedilecek. Gündüz olduğu kadar gece saatlerinde de aktif olarak kullanılacak caddeye aydınlatma üniteleri ile canlılık kazandırılacak.

Ticaret ve sosyal yaşamın merkezi

Her gün yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği bir alışveriş sokağı haline gelecek Şarampol Caddesi'nin ulaşım ve park sorununu çözecek çalışmalar da devam ediyor. Caddenin arka kısmındaki alanların otoparka dönüştürme işlemleri büyük oranda tamamlandı. Proje kapsamında bölgeye iki katlı otopark yapılacak. Ticari ve sosyal yaşamın merkezi olacak Şarampole araçlarıyla gelen vatandaşların otopark sorunu yaşamadan caddeye ulaşabilmesi sağlanacak.

(AA-



15.04.2017 14:04:49 TSI

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