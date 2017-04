YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği 3.genel kurulunu yaptı

Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Genel Kurul'da başkanlığa Ramazan Çiftçi yeniden seçildi.

Nevşehir Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Hafız Mahmut Sami Kemikkıran'ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden genel kurulun açılışında konuşan Nevşehir Vatan Şehitleri Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, "Tarihi altın zaferlerle dolu bu şerefli Türk Milleti ülkemizi bölüp parçalamak isteyen hainlere asla fırsat vermeyecektir. Özellikle son yıllarda terörle mücadelede önemli başarılar kazanılmaktadır. Bizler terörle mücadele sonuna kadar sürdürülmesini istiyoruz. Yine bizler bu uğurda şehit ve gazi vermeye hazırız." dedi. Çiftçi, dernek olarak şehit aileleri ve gazilerinin her an yanlarında olduklarını dile getirerek, derneğin yaptığı çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı.

BU VATANA BEDEL ÖDEDİNİZ

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver de, "Hayatta her şeyin bir bedeli var. Vatan sevgisinin ve vatan aşkının da bir bedeli var. Şehitlerimiz vatanlarına olan sevgi ve aşklarının bedellerini kanlarıyla canlarıyla ödediler. Aynı şekilde gazi olan kardeşlerimiz de en kıymetli organlarını bu uğurda hiç çekinmeden verdiler. Ateş düştüğü yeri yakar. Çünkü ucunda acı vardı, vatan toprağı vardı, dualı bedel ödenerek akıtılan kandan renginin oluştuğu bayrak var. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir anne oğlunun tabutuna sarılarak ' Vatan Sağ olsun' diyemez. Yine , bu vatan için yitirdiği kınalı kuzusundan sonra şehit düşen torununun başında nöbet tutan askerin gözyaşını silerek ' Sakın ağlama polis kardeşim. Bu vatan ve bu millet için değil bir torun, bin torun feda olsun' diyebilen bir dede, hiçbir dünya toplumunda yoktur. Onun için bu millet şanlıdır ve şereflidir. Şehitlerimizin geride bıraktığı ailelerin yanı sıra gazi kardeşlerimiz ve ailelerinin her zaman yanındayız" diye konuştu.

BU VATAN SİZİN OLSUN DİYE BEDEL ÖDEDİLER

AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk de, şehit yakınlarının ve gazilerle gazi yakınlarının her zaman için emirlerinde olacaklarını belirtti. Göktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sizin her zaman emrinizdeyiz. Böyle olmayı da gücümüz yettiği nispette sürdüreceğiz. Sizler bedel ödediniz. Başımız dik hiçbir zaman bu memlekete bedel ödemenin verdiği gururla hiçbir zaman mahcup değilsiniz. Her zaman bu vatanın sahibisiniz. Anneler, sizin evlatlarınız bu vatan sizin olsun diye bedel ödedi. Yavrular, sizin babalarınız bu vatan sizin vatanınız olsun, ezan dinmesin bayrak inmesin diye bedel ödedi. Değerli şehit eşleri , yine aynı şekilde eşleriniz en çok sevdiklerinden vazgeçerek canlarını vererek bedel ödediler. Niye ? Çünkü Bu vatan sizin olsun, bu bayrak hiç inmesin ezan dinmesin diye."

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise, "Bugüne kadar kahramanlık destanlarını yazarak bu vatan ve bu millet için kanlarını veren canlarını vererek şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha Allah' dan rahmet, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. Bu aziz toprakların gerçek sahibi bu millettir. Milletimiz gerçek sahibi olduğu bu ülkeye sürekli sahip çıkacaktır. Ve bu aziz Millet 2023 ve 2071 hedeflerini canı pahasına da olsa ortaya koyacak güç ve inanç içerisindedir" dedi.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş' da, şehit ve gazilerin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünün kendisi açısından onur, şeref ve gurur kaynağı olacağını kaydetti.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver , Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda şehit yakını ve gazi ve gazi yakınının katıldığı Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği'nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında, yapılan seçimde başkanlığa Ramazan Çiftçi yeniden seçildi.

15.04.2017 14:16:11 TSI

