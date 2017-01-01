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U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarından İstanbul ve Eskişehir temsilcileri finale adını yazdırdı



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Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te oynanacak U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının yarı final maçları sona ererken, İstanbul ve Eskişehir temsilcileri finale yükseldi.

Bilecik Edebali Stadından oynanan U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe müsabakalarının yarı final maçlarında B grubundan mücadele eden Yalova temsilcisi Safranyolu Doğuş Spor ile Eskişehir temsilcisi Sağlık Spor karşı karşıya geldi. Maçı Eskişehir temsilcisi Sağlık Spor 2-0 kazanarak grup lideri olarak adını finale yazdırdı. Günü diğer bir maçı da aynı statta oynanırken, A grubundan İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Spor ile Kocaeli temsilcisi Dilovası Belediyespor karşı karşıya geldi. Bu maçı da İstanbul temsilcisi Bağlarbaşı Spor kazanarak grup lideri olarak o da adını finale yazdıran ikinci takım oldu.

U17 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe final maçında Bağlarbaşı Spor ile Eskişehir Sağlık Spor karşı, karşıya gelecek. Oynanan yarı final müsabakalarını Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Kütahya ASKF Başkanı Murat Cengiz, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku izledi.

(CKT-MET-Y)



15.04.2017 14:24:15 TSI

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