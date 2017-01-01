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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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LYS'nin yeni uygulamasının deneme sınavı gerçekleştirildi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 14:36
LYS'nin yeni uygulamasının deneme sınavı gerçekleştirildi

Burak Can Tokyürek
SAKARYA (İHA) - 2017 Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS)'de bu yıl ilk kez kısa cevaplı ve açık uçlu soruların da yer aldığı sınav sistemi uygulanacak. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, LYS adaylarının karşılaşacağı yeni uygulamayla ilgili deneme sınavı gerçekleştirdi.
İl genelinde 12 bin lise son sınıf öğrencisinin katıldığı deneme sınavı çok verimli geçti. İl Milli Eğitim Pervin Törenin girişimleri ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin katkılarıyla gerçekleşen deneme sınavı, üniversite adaylarının yeni uygulamayla ilgili tedirginliklerini giderdi. LYS adayı öğrenciler bu tür deneme sınavlarının çok faydalı olduğunu belirterek, ilk kez karşılaşacakları yeni uygulama hakkında önemli bir deneyim kazandıklarını söylediler.
LYS denemesinin yanı sıra ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerinin katıldığı TEOG denemesinin de yapıldığı sınavların uygulayıcısı Kitap Sarayı yöneticisi Bülent Kemal Özdoğan, LYS'deki yeni uygulamayla ilgili bu formata uygun Türkiye'de ilk kez ilimizde deneme sınavı yapıldığını belirterek, sınavın yapılmasına öncülük eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ile Şube Müdürü Mehmet Salih Güvendi'ye, sınava finansal katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesine, öğrenciler ve aileleri adına teşekkür etti.
(BCT-İÇ)

15.04.2017 14:44:51 TSI
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