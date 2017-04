YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Mişmiş Efendi' büyük İlgi görüyor

"Mişmiş Efendi' büyük İlgi görüyor

MALATYA (İHA) - Bu yıl 11'incisi düzenlenen Malatya Tarım Fuarı Malatya'nın yanı sıra çevre illerden de ziyaretçilerin akınına uğruyor. Fuarının simgesi olan "Mişmiş Efendi' ziyaretçilerin ilgisini çekerken her gün gerçekleştirilen etkinlikler ise fuara renk katıyor.

Fuar alanında gezerek Malatya kayısının reklamını yapan "Mişmiş efendi' fuarın ilk gününden itibaren herkesin ilgi odağı oldu. Fuar alanına gelen herkes 'Mişmiş Efendi' figürü ile fotoğraf çekmek için birbiriyle yarışırken, en çokta çocukların sevilen ismi oluyor.

Fuarda alabalık ikramı

Öte yandan her gün farklı etkinliklerin gerçekleştiği Tarım Fuarında Malatya İli Alabalık Üreticiler Birliği tarafından vatandaşlara alabalık ikramı yapıldı. Alabalık Üreticileri Birliği Başkanı Turgay Demir, 4 yıldır Tarım Fuarında yer aldıklarını belirterek "İmkanlarımız nispetinde ikramda bulunuyoruz. Ürünlerimizi vatandaşlara tattırmaktan oldukça mutluyuz" dedi. Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın ise "Öncelikle Alabalık Üreticiler Birliği başkanına bu ikramlarından dolayı teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi kendi yetiştirdikleri balıkları yine kendi elleriyle tarım fuarımızda ikramda buluyorlar" ifadelerini kullandı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Tahir Macit ise Malatya'nın alabalık yetiştiriciliği açısında kapasiteli bir şehir olduğunu belirterek "Alabalık lezzetli ve besin değeri yüksek olan bir ürün çeşidi. Fuarda böyle bir ikramın olmasından dolayı bende Alabalık Üreticiler Birliği Başkanına teşekkür ediyorum. Malatya Alabalığın lezzetine varacaktır. Sağlıklı beslenme konusunda önemli bir kazanım sağlayacaktır" şeklinde konuştu. Fuar süresince Kırmızı Et Üreticiler Birliği kavurma) , Beyaz Et Üreticiler Birliği tavuk döner, Süt Üreticiler Birliği sıcak süt, Bal Üreticiler Birliği bal ikramı ve Organik Meyve Üreticiler Birliği ise ziyaretçilere kayısı ikram ediyor.

Teknolojik ürünler Malatya'da buluştu

Öte yandan Modern tarım makineleri ve hayvancılıkla ilgili yenilikler Malatya'daki fuarda sergileniyor. Ülke genelinde 145 firma fuarda yer alırken modern teknolojinin ürünü tarım makineleri sulama sistemleri, organik gıda ürünleri ve hayvancılığa dair yenilikler fuarda sergileniyor.

15.04.2017 14:49:07 TSI

