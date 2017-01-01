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Gölbaşı'na yeni hükümet konağı yapılıyor

15 Nisan 2017 Cumartesi, 14:41
Gölbaşı'na yeni hükümet konağı yapılıyor
Gölbaşı'na yeni hükümet konağı yapılıyor

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi hükümet konağının yerine yeni bir hükümet konağı yapılacak.
Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, yeni yapılacak olan hükümet konağı ile ilgili açıklamada bulundu. Kaymakam Murat Zadeleroğlu, mevcut hükümet konağının vatandaşın ihtiyacına cevap veremez durumda olduğunu belirtti.
Murat Zadeleroğlu, "İlçemiz Hükümet Konağı, 1974 yılında hizmete giren mevcut binasında hizmet vermektedir. Hükümet Konağı bünyesinde, Gölbaşı Kaymakamlığı, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, İlçe Mal Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Özel İdare Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 453 metrekare alanda zemin + 3 kat olarak hizmet veren hükümet konağının 2008 yılında depreme dayanıklılık ölçümleri sonucunda binanın güçlendirilmesi gerektiği rapor edildi. Ayrıca ilçenin hizmet yükünü kaldırmakta zorlanması nedeniyle bu eski binanın yerine, vatandaşlarımızın daha geniş mekanlarda, daha kolay hizmet alabilmesi için yeni Hükümet Konağı binası yapılması kararı alınmış olup inşaata en kısa süre içerisinde başlanılacaktır. Yeni Hükümet Konağı 8000 metrekare olacak. Şuan ki Hükümet Konağının yerine yapılacak. 100 bin nüfusa hizmet verecek şekilde planlanan İçişleri Bakanlığının 2017 yılı yatırım programında nüfusa göre en büyük hizmet binası Gölbaşı'na yapılacak" dedi.
(KA-AHM)

15.04.2017 14:49:27 TSI
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