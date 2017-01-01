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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SAÜ'de 'Çeviri' konferansları devam ediyor

15 Nisan 2017 Cumartesi, 14:45
SAÜ'de 'Çeviri' konferansları devam ediyor

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çeviri Topluluğu tarafından düzenlenen konferanslar devam ediyor.
Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde 17 Nisan Pazartesi günü yapılacak konferansta, Mete Özel 'Katma Değer Fabrikası' başlıklı, Cana Özgen Birler 'Çeviride Özgeçmiş Hazırlama' başlıklı, Ahmet Çallı ise 'Çeviri Kalitesi Ölçme ve Değerlendirme' başlıklı birer konuşma gerçekleştirecekler. Etkinlik, Salon 3'te saat 15:00'de başlayacak.
(BCT-

15.04.2017 14:53:32 TSI
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