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Kavşak çalışmaları bir gecede tamamlandı

15 Nisan 2017 Cumartesi, 14:48
Kavşak çalışmaları bir gecede tamamlandı
Kavşak çalışmaları bir gecede tamamlandı
- Sanayi kavşağındaki trafik yoğunluğuna çözüm Bozüyük Belediyesi'nden

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük'te önemli kavşaklardan biri olan sanayi kavşağında trafik akışını hızlandırmak ve araç yoğunluğunu ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar dün gece tamamlandı.
Trafik akışını aksatmamak ve vatandaşların çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla gece başlatılan çalışmalar ivedilikle yürütülerek bir gecede tamamlandı. Gece çalışmalarını Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da yakından takip etti. Çalışma alanına gelerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bakıcı, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldı.
Yapılan çalışmalar kapsamında kavşak girişlerinin sayısı 3'ten 2'ye düşürülürken aynı zamanda sanayi tarafına trafik yoğunluğunun engellenmesi için yeni trafik lambaları yerleştirildi.
(FSİ-MET-Y)

15.04.2017 14:55:48 TSI
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